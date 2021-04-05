范太：赴美邀請干預者不能入閘

「與美政要興奮合照者勿妄想」

日後參選立法會須符合「愛國者」原則，參選人須在選委會五大界別中各取至少兩票提名。范徐麗泰形容要求「太簡單」，質疑取不到提名者應否參選。被問是否自稱愛國者便可獲提名，范太表示「去過美國，與美國政要很興奮、開心地拍照的人，我相信他們不要妄想了，因為他們是邀請外國干預，絕對不是愛國者」。至於何謂「損害香港的繁榮安定」，范太認為「如果沒有好的理由，而在立法會內搗亂、惡意拉布，這樣就是損害」。

新民黨主席葉劉淑儀、民建聯張國鈞等4名行會成員去年3月應邀訪美，出席World Affairs Council主辦的「美港對話」，並與美國副助理國務卿費德瑋等官員拍照；時任民主派議員譚文豪、梁繼昌及莫乃光亦有出席。葉太、張國鈞昨稱，不擔心外訪影響自身。張解釋，拍照屬外交禮節，是否愛國視乎各人前往外國的目的和立場；當日赴美的行會成員促美方不應制裁中國及香港，與一同外訪的民主派議員「立場明顯相反」。

被問議員如何被問責

范太：香港還有傳媒

立法會地區直選減少至20席，新增選舉委員會40席。被問議員如何向廣大市民問責，范太稱每選區仍產生兩名直選議員，選委會中亦有分區委員會、地區撲滅罪行委員會等代表，能跟進市民意見。范太稱，即使委員會成員由政府委任，但相信他們有意為市民服務，「如果你的議員不去幫你處理，特區政府又不理，香港還有第四權，我們的傳媒」，稱傳媒的報道可向議員、政府施壓。

范太認為，日後的議會可以有反對派及民主派，但不能有「攬炒派」，認為議會仍容許理性、客觀地批評政府。范太稱邁向普選的目標沒變，稱過往中央對香港非常寬容，但港人超越「紅線」，「自己知道做錯了，以後就不應該再這樣做，而非拿着『完善選舉制度』，逐個字看看有否缺陷；找到又如何？都不會令到香港繁榮」。

馬逢國：來找我都有得傾

劉慧卿：令參選人乏尊嚴

另外，港區全國人大代表團團長馬逢國昨出席港台《城市論壇》，稱中央不希望香港議會只有「清一色」的聲音，他亦希望泛民能夠生存，成為「忠誠的反對派」，監督政府施政。馬認為泛民仍有參選的空間，歡迎不同參選人向其爭取提名，不論是否民主派，「來找我，我覺得都有得傾」。

民主黨前主席劉慧卿於同一節目中表示，新制度下參選人須向選委會選委拜票，並證明自己是愛國者，她質疑制度令參選人缺乏尊嚴，質疑賢能者是否願意參選。