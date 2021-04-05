支聯再申六四集會：堅持維園燭光 田飛龍：紀念歷史合法 喊「結束一黨專政」或涉顛覆

支聯堅持五大綱領

「最重要人心不死」

去年六四集會時國安法尚未生效，惟因疫情關係，集會不獲警方發出不反對通知書，多名支聯會常委及民主派事後遭票控煽惑、參與未經批准集結等罪。國安法已生效，李卓人稱已向警方申請六四集會及之前的遊行，強調絕對堅持燭光繼續在維園燃點，「即使沒有集會，難道大家不能走進去（維園），找個位置燃點燭光嗎」？

李形容現時國安法「紅線亂舞」，但強調會堅持五大綱領、繼續支聯會活動。被問到若六四集會或違國安法，會否呼籲不前往維園悼念，李卓人稱市民以什麼方法表達，他亦會尊重、敬佩，「最重要人心不死」。李卓人及支聯會副主席何俊仁，早前被裁定前年8月18日組織、參與未經批准集結罪成，將於4月16日判刑，未知屆時會否入獄，李卓人稱不感樂觀，但若要入獄，最放不下的是支聯會，以及31年來未曾停止出席的六四集會。

田：叫了多年不代表現時仍可

田飛龍曾撰文指支聯會維持「五大綱領」、繼續從事「民主中國」運動涉觸犯國安法「顛覆國家政權」罪。他昨日接受本報查詢時稱，若支聯會依法進行和平集會，僅限於紀念、討論歷史事件，他認為屬合法；但若在無不反對通知書下，組織大型非法集結，並有「結束一黨專政」、反對國安法、反對完善香港選舉制度此類政治言行，「有機會產生煽動、顛覆的法律後果」。他認為，即使六四集會獲發不反對通知書，口號仍有風險。

被問到「結束一黨專政」口號是否已涉顛覆政權，田飛龍稱，國安法未出台前，口號是「法律灰色地帶」，但在新的法律環境下，以此口號進行宣傳、煽動，涉犯國安法，又稱「叫了很多年（口號）不代表現時仍可以叫」，因國安法只是不溯及以往。

清明移師政總外悼念

支聯會每年清明節均會在尖沙嘴文化中心外獻花，今年再度不獲借用場地，移師政總外舉行悼念六四獻花活動，在「民主烈士永垂不朽」布幕前，兩人一組獻花及三鞠躬悼念。

今年支聯會以「為自由，共命運，同抗爭」為口號，李卓人形容，「為自由」是八九民運期間聲援中國人的口號，現時卻要為香港喊出「為自由」，慨嘆倒退。

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