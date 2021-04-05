支聯再申六四集會：堅持維園燭光 田飛龍：紀念歷史合法 喊「結束一黨專政」或涉顛覆

【明報專訊】今年是六四事件32周年，《港區國安法》生效後，各界觀望6月4日當晚維園可否繼續燃點燭光。支聯會主席李卓人昨日稱，已向警方申請六四集會及遊行，「我們絕對堅持燭光繼續在維園燃點」。曾撰文指支聯會違國安法的北京航空航天大學法學院副教授田飛龍向本報稱，若是依法和平集會、僅限於紀念歷史事件及討論，他認為屬合法；但若叫喊「結束一黨專政」等口號，或涉煽動顛覆國家政權。
支聯堅持五大綱領
「最重要人心不死」
去年六四集會時國安法尚未生效，惟因疫情關係，集會不獲警方發出不反對通知書，多名支聯會常委及民主派事後遭票控煽惑、參與未經批准集結等罪。國安法已生效，李卓人稱已向警方申請六四集會及之前的遊行，強調絕對堅持燭光繼續在維園燃點，「即使沒有集會，難道大家不能走進去（維園），找個位置燃點燭光嗎」？
李形容現時國安法「紅線亂舞」，但強調會堅持五大綱領、繼續支聯會活動。被問到若六四集會或違國安法，會否呼籲不前往維園悼念，李卓人稱市民以什麼方法表達，他亦會尊重、敬佩，「最重要人心不死」。李卓人及支聯會副主席何俊仁，早前被裁定前年8月18日組織、參與未經批准集結罪成，將於4月16日判刑，未知屆時會否入獄，李卓人稱不感樂觀，但若要入獄，最放不下的是支聯會，以及31年來未曾停止出席的六四集會。
田：叫了多年不代表現時仍可
田飛龍曾撰文指支聯會維持「五大綱領」、繼續從事「民主中國」運動涉觸犯國安法「顛覆國家政權」罪。他昨日接受本報查詢時稱，若支聯會依法進行和平集會，僅限於紀念、討論歷史事件，他認為屬合法；但若在無不反對通知書下，組織大型非法集結，並有「結束一黨專政」、反對國安法、反對完善香港選舉制度此類政治言行，「有機會產生煽動、顛覆的法律後果」。他認為，即使六四集會獲發不反對通知書，口號仍有風險。
被問到「結束一黨專政」口號是否已涉顛覆政權，田飛龍稱，國安法未出台前，口號是「法律灰色地帶」，但在新的法律環境下，以此口號進行宣傳、煽動，涉犯國安法，又稱「叫了很多年（口號）不代表現時仍可以叫」，因國安法只是不溯及以往。
清明移師政總外悼念
支聯會每年清明節均會在尖沙嘴文化中心外獻花，今年再度不獲借用場地，移師政總外舉行悼念六四獻花活動，在「民主烈士永垂不朽」布幕前，兩人一組獻花及三鞠躬悼念。
今年支聯會以「為自由，共命運，同抗爭」為口號，李卓人形容，「為自由」是八九民運期間聲援中國人的口號，現時卻要為香港喊出「為自由」，慨嘆倒退。
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