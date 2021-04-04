農業園復修：移臨時通道 或鋪石屎板供車行

漁署將訂港油麻藤補償方案

長春社昨於facebook專頁稱，繼早前與土木工程拓展署及漁護署以視像開會，兩部門上周四亦安排關注團體入農業園第一期工程範圍了解。長春社稱，署方已聘請獨立生態顧問，就農業園工地內部分受影響的港油麻藤制訂補償方案，如先收集種子培苗。長春社認為鋪設石屎板可避免與表土混雜，事後較易移走，對農地影響較小，但需研究石屎板面積、臨時工程路走線、闊度等，避免不必要地壓實農地，而「移植」表土的建議須先檢驗表土質素，確保可用作耕作。

長春社認為今次農業園施工出問題，部門未來除了就規劃工程細節與環團緊密溝通外，亦應監察施工，確保承辦商嚴謹遵守施工計劃。記者昨晚向土拓署及漁護署查詢，土拓署回覆稱，預計本月內開始移走大部分用作鋪設臨時通道的石塊，料需一至兩個月，承建商隨即會按漁護署要求復修土壤，按現時估算，不會導致額外工程款項。