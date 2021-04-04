攀石墮50米崖 中年漢亡

43歲姓成死者送院時頭部出血，面色蒼白，救護員為他施以心外壓急救，返魂乏術。現場消息稱事主一行4人昨早11時半在黃泥涌峽道一油站出發，經附近一小徑到聶高信山道，再攀石登上港安醫院對上一個懸崖。該兩男兩女在崖頂逗留數小時，至下午4時許攀石下崖，當中事主疑未綁好安全繩結，從約50米高墮下，被困石隙中。

事發聶高信山 攀石熱點

消防下午4時半接報，飛行服務隊亦派直升機協助救援，但由於山勢險要，直升機無法靠近，消防需徒步到崖底搜索，其間發現尚有一名女子輕微擦傷，將她帶到安全位置敷治。至晚上約7時半，消防搜索近3小時後找到事主，將他移到直升機可靠近的位置，由直升機吊起送到灣仔停機坪，再由救護車轉送律敦治醫院搶救。

攀石教練梁念豪說，聶高信山為熱門攀石地點，估計當時事主正作傳統「先鋒攀石」，由一人先帶繩上山，山底由另一「保護員」控制安全繩，「先鋒」沿途在石隙插入「栓子」作安全點，再將繩扣在安全點，最後在崖頂找樹綁好繩，後繼者再沿繩攀石。他說「先鋒攀石」十分危險，形容為「死亡遊戲」，如保護員未有抓緊安全繩、栓子未固定好，或安全繩未綁好，均可能釀成意外。