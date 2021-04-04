乳癌篩查採風險為本 兩年一次造影

乳癌為香港第一大女性癌症，2018年女性入侵性乳腺癌新症超過4600宗，按年升5.6%，連計乳腺原位癌新症，全年錄得近5300宗。港府於新一份預算案預留為期5年的9600萬元有時限撥款，推行包括乳癌篩查計劃在內的4項服務。至於乳癌篩查計劃服務的預算和受惠人數，食衛局無正面回應，稱基於「癌症事務統籌委員會」轄下的「癌症預防及普查專家工作小組」對乳癌篩查的修訂建議，港府會採用風險為本，而非年齡為本或全民為本的方式推乳癌篩查。

考慮家族病史等因素

須為44至69歲婦女

食衛局續稱，根據港大就本地婦女乳癌的風險因素研究，除年齡外，其他乳癌風險因素包括直系親屬乳癌病史、從未生育、第一次生產年齡逾30歲、缺乏體能活動等（見表），衛生署將根據有關乳癌篩查的修訂建議及按個人化乳癌風險的預測，為44至69歲合資格婦女提供乳癌篩查服務，詳情第二季內公布。

上述研究的負責人之一、港大醫學院外科學系臨牀教授兼瑪麗醫院乳腺外科主任鄺靄慧表示，以港大風險評估模型，每兩年做一次乳癌篩查對比不篩查者，能將平均乳癌診斷時間提前0.45年及降低診斷時的乳癌期數；模型推算，推行篩查較不推行篩查能減少21%至28%乳癌死亡率，與有推行乳癌篩查計劃的英國、澳洲、瑞典等地的數據相若。

學者料篩查可減28%死亡率

鄺靄慧解釋，在一般乳房X光造影檢查後，部分婦女需進一步抽組識活檢，因檢查衍生的誤抽活檢率為1.5%至4.5%，風險為本篩查可減少低風險婦女此類不必要入侵式檢查。她說，風險為本篩查較以年齡劃線的篩查更具成本效益和減少不必要醫療程序。

除了目前已需定期接受遺傳醫學諮詢和乳癌檢查的高、中風險婦女，即已知有基因突變例如BRCA1和BRCA2的婦女，及本身無乳癌相關基因突變，但家族中有乳癌患者或有年輕親屬患癌的婦女，港大研發出一套風險評估模型，婦女只要透過簡單問卷（回答有關風險因素問題），可計算出婦女是否屬中低風險組群。據鄺推算，約有四分之一44至69歲婦女是屬於值得篩查的中低風險群組。至於是否高、中、中低風險婦女日後均可納入免費篩查計劃，她說仍待政府決定。

料明年或之前推行 傾向免費

據鄺理解，港府有意免費為特定風險的婦女提供兩年一次的乳房X光造影篩查，但所包括的風險群組待定，傾向由公營醫療系統提供免費服務，料在2022年或之前推行；根據過往數據，普通女性人口中每1000名接受乳房X光造影檢查中，會發現2至4人乳癌患者，若日後以風險為本模式推行篩查，乳癌發現率會更高。

明報記者 朱韻斐