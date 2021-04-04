荔枝窩荒校變展館 村民導賞講古 述攀山涉水赤腳上學 放學耕田放牛

明報記者 馬耀森

慶春約由7條村組成，包括荔枝窩、鎖羅盤、三椏村、梅子林、蛤螗、小灘、牛池湖村，當中荔枝窩是最大的村落，有200多間屋，上世紀中人口有逾千人。該村近年推動復耕、有村民回流定居，一度荒廢的村落漸見生機，但其他村落復村步伐不一，至今只有蛤塘及梅子林兩村恢復供水供電。

漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，慶春約與新界不少村落一樣，在過去數十年經歷由盛轉衰，為了讓歷史延續，該署將地質公園園區內已關閉的荔枝窩小學擴建校舍，改建成故事館。

7村唯一可讀至小六學校

荔枝窩村民兼故事館導賞員曾和盛憶述，昔日慶春約只有荔枝窩的小瀛學校可讀至小六畢業，7村村民都要到該校上課，故該校是慶春約除了祠堂外另一凝聚村民的地方。盛哥說，學校取名「小瀛」，與慶春約有密切關係，因曾姓祖先來自山東瀛洲。

漁護署資料顯示，小瀛學校於1927年落成，1950及60年代最具規模，不少村民憶述昔日上學都是漫漫長路，有牛池湖村民憶述，該村與荔枝窩相距約兩公里，連接的是山路或海邊小路，水漲時要翻過灘上石頭，若下大雨，回校已成「落湯雞」。

梅子林村村代表、新界沙頭角區鄉事委員會副主席曾玉安說，梅子林村距離荔枝窩不遠，只需約20分鐘就到達學校，不過童年生活並不輕鬆，下午放學他要上山放牛，「其實都好忙，無乜時間玩」。

有校服白鞋 只旅行活動才穿

根據村民向漁護署提供的黑白照，可見學童都是赤腳。陳羽嵐解釋，上世紀中的慶春約村民主要務農為生，生活不算富裕，物資匱乏，不少學童雖然都有一套校服和一雙白布鞋，但只會在學校旅行和舉辦活動時才穿著，平時不少學生只會赤腳上課，可以想像住在偏遠鄉村的學生，每日上課都是對意志的考驗。

盛哥又說，慶春約高峰期雖有逾千人，但不及鄰近有商業大街及酒樓的吉澳熱鬧，荔枝窩內只有士多，村民平時玩客家牌，小朋友閒時就彈波子，上山捉了哥或捉魚。他說小瀛學校的女同學通常要兼顧家務及農務，放學後繼續農耕，到收割季節，不少高年級女生更要暫停學業，故當年只有少數女生能夠小學畢業。

英校友會200人每年一聚

至1970年代，荔枝窩與其他新界鄉村一樣，因村民遷到市區或移民，學生漸少，小瀛學校亦於1988年關閉。由於學校是不少村民的集體回憶，已移居英國的校友於2007年成立校友會，每年8月相約聚首，約200多人出席，小瀛學校在海外繼續發揮凝聚力。

（城市保育）