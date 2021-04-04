新都城二期商場強檢 檢測站現人龍

有市民不知街市停開「摸門釘」

商場前晚10時起關閉消毒，昨午3時重開，位於地下的街市重開前有10多人在門口等開門買菜，詎料部分魚檔及菜檔仍未營業。附近屋邨居民周女士說，不知道連街市都要關門消毒，昨早8時來到「摸門釘」，昨午再來，只有很少檔開門，且「菜都貴咗幾蚊」，只能無奈接受。她說「想買魚都無開檔」，要再去超級市場買。

菜檔「坤安蔬菜」負責人何先生說，商場關門半日，街市人流大減一半以上，而早上買菜的街坊會轉去其他街市，損失早上黃金時段生意，對昨日生意額「唔樂觀」。

有市民「安心出行」未收通知

另外，政府前日公布曾於3月19日至4月2日在新都城中心2期逗留兩小時的人須強制檢測，商場外昨日有流動檢測站，早上11時開放前半小時，有逾百人在商場外「打蛇餅」，人潮至下午4時仍絡繹不絕。

當中常到商場用膳的林先生排隊80分鐘，他認為人數多，檢測站應搬到附近球場，空氣較流通，並說最近進入商場都有掃描「安心出行」，不明白為何未收到潛在感染通知。

（疫情第四波）