港大研抽血測試過敏 更快判斷能否打疫苗

醫生：有過敏或可打某款針

疫苗中的輔料類可引起過敏反應，對輔料類過敏者要暫緩接種新冠疫苗。港大內科學系臨牀助理教授李曦解釋，輔料種類繁多，每隻疫苗中含的輔料類各有不同，即使評估最後發現病人對某些輔料類過敏，亦可接受進一步檢查看是否適合接種某一款新冠疫苗，目標做到全人口可打針。

李曦提醒，接種首針新冠疫苗時有過敏反應者需先接受評估再打第二劑，不能不以為然自行再去打針。他知悉有新冠疫苗接種者出現過敏，到急症室求醫後，醫生向病人寫轉介信到門診，並向李曦報備，但有關病人至今無求醫。李曦說，很多藥物都有輔料類，若病人對輔料類過敏但不做檢查，於下次做手術、急救，打針時就可能有危險。

疫苗過敏 皮膚測試要隔兩月

若接種疫苗後出現過敏，要兩個月後才能做皮膚測試。港大正研究能否用血液測試，包括透過抽血看血細胞對疫苗和輔料類有無過敏反應等，希望更簡單和快捷地判斷病人能否接種新冠疫苗，免病人等兩個月和皮膚測試期間可能出現過敏反應。李曦說，若日後研究成功，有望在實驗室做到有關過敏測試，毋須每次動用過敏病科醫生人手。

目前社區疫苗接種中心備有腎上腺素應對可能出現的接種後嚴重過敏反應。李曦指出，使用腎上腺素非零風險，可引起血壓升高、心律不正等，建議接種中心同時備有抗組織胺藥物，若接種者沒有呼吸不暢、血壓低、頭暈，只是出疹時可使用。

（疫情第四波）