一宗打疫苗嚴重過敏 呼吸困難入ICU 敏感篩查數十人 僅一要暫緩打針

明報記者 朱韻斐

李曦說，本港至今錄得一宗懷疑與新冠疫苗相關的嚴重過敏反應，涉及的35歲女子接種BioNTech後5分鐘全身大面積現皮疹，呼吸困難，要入威爾斯親王醫院深切治療部觀察。另有一名接種者雖現嚴重過敏，但出現嚴重反應前曾注射其他藥，相信與該藥而非與疫苗有關。

輔料類可致過敏

醫生籲3類人打針前先評估

疫苗中的輔料類（excipient）可引起過敏，李曦解釋，有以下3類過敏史的人打針前應先評估，因擔心他們有輔料類過敏，包括：1）打首針新冠疫苗時疑有過敏反應；2）曾出現嚴重過敏反應如呼吸困難或休克；3）對多種藥物或食物有急性過敏反應，即進食或服用後一小時內出現徵狀者。有上述過敏史的人應先向家庭醫生求醫，若有需要再轉介免疫及過敏病科專科醫生作評估和測試（見表），決定是否適合打新冠疫苗。

港僅5過敏專科醫生

新冠過敏評估要等數月

李曦說，全港約1%至2%人口對多款藥物過敏，另公立醫院每年接收約300至400人因嚴重過敏入院，本港因過敏而可能不適合打疫苗者不多。港大與醫管局港島西聯網合作為新冠疫苗開設的「疫苗過敏安全診所」，是全港其中一個可為市民評估疫苗過敏的門診，李曦說篩查首數十人後，僅發現一人對輔料類過敏，要暫緩接種。

全港僅有5名免疫及過敏病科專科醫生，當中3人提供門診，僅李曦在公營服務。上述疫苗過敏安全診所已收到超過100封轉介信，僅李一名專科醫生處理，每周能為約8名病人做新冠疫苗過敏評估，目前需輪候數個月。李曦說，這專科醫生人少，呼籲對過敏情况有懷疑者先向家庭醫生查詢。

鼻敏感濕疹普通哮喘可照打

他說，很多市民誤以為自己過敏，舉例100個認為自己有盤尼西林過敏者，僅約15人有過敏。他提醒市民「唔好以為小小敏感就唔打得」，舉例濕疹和鼻敏感不會增加接種後過敏風險，不同程度的濕疹和鼻敏感都可打針，除非是服藥或進食後出現的哮喘，其他哮喘者亦可接種。

除上述一宗嚴重過敏，李曦透露本港另錄得多人打新冠疫苗後輕微過敏如出疹，待進一步分析與疫苗關係。他說一般而言，疫苗反應會在接種後一小時內出現，並在治療後數小時內消退，如幾小時至幾日後出現的、持續出現症狀等，就可能與疫苗無關；另部分人有自發性風癩，可因緊張誘發，未必與疫苗直接有關。

李曦說，外國每100萬人打新冠疫苗約有5至10人有嚴重過敏反應，且多有以上3類過敏史；香港建議他們先評估再打針，是嚴重過敏反應比例較低的原因，「只要有幾個人出事，所有人（對疫苗）失去信心，希望盡量保護這小部分病人，大家能放心接種」。

（疫情第四波）