仍在招參與者 港大中學生打針研究推遲

劉宇隆：瑕疵事件需時恢復信心

劉宇隆昨日向本報透露，相信受BioNTech包裝瑕疵事件影響，公眾需時恢復信心，計劃仍在招募參與者，研究計劃要由原定下周末展開，延至5月初開始；如計劃無再進一步延遲，他希望仍能在7月完成中學生接種BioNTech疫苗的安全和成效初步結果；在8至9月完成科興相關初步結果。

「要堅守自由接種原則」

劉宇隆另在港台節目《香港家書》表示，市民對疫苗心存疑慮，加上社會有矛盾，互相猜疑，接種速度落後新加坡等地，但要改變不容易，只能堅守自由接種與否，自由選擇疫苗原則，並透明公開疫苗相關事宜，精準解說避免以訛傳訛，務求市民明白。

稱倘全校有七成接種率

可全面恢復面授教學

劉認為接種誘因因人而異，對他而言是全面重開所有面授教學和與家人去旅行，如日後全校有七成師生接種，他認為可安全地全面恢復面授教學；如社區只有零星輸入個案，無本地傳播，連口罩也可能不需要。他又相信若打足兩針，在不遠的將來，泰國、日本等熱門度假勝地，都會容許不用落地檢疫14天就可以去「浸溫泉、食榴槤」，前提是香港基本上已無人染疫，加上七成接種率。

（疫情第四波）