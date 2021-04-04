復必泰預約 養和中心9日爆滿

昨3600人打首劑科興 人數新低

本港昨日有3600人接種第一劑科興疫苗，按日跌近三成，亦是2月26日接種計劃推展以來的新低，累計已有約47.5萬人打了第一劑新冠疫苗，當中約32.4萬人打科興，打BioNTech維持約15萬人；另累計約6.9萬人打了第二劑科興。

4.2萬人預約復必泰 遠超科興

前日接種約1萬劑科興疫苗中，有一名43歲男子打第一劑科興後暈眩及短暫失去知覺送院，情况穩定，他診症後不遵從醫生勸告自行出院。

港府昨早9時恢復復必泰疫苗網上預約，市民可預約4月6至24日打針。昨日共有4.23萬人預約打第一、二劑復必泰，為同日科興預約人數3200的13倍，科興預約人數較前日微升400。

記者昨早9時進入疫苗預約網站， 顯示要等候4分鐘。截至早上10時，最熱門的接種中心是養和醫院社區接種中心，復打首一星期預約均爆滿，至昨晚約10時已增至連續9日預約爆滿，最快至下周四（15日）才有名額，但全日只剩一個時段可選。離島區東涌社區會堂和中西區中山紀念公園體育館的中心亦連續7日爆滿，最快下周二（13日）有位，但僅數個時段可選；荃灣區荃景圍體育館的中心也連續6日爆滿。

（疫情第四波）