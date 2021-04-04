增兩確診 無源頭不明 梁子超：長假檢測減

另少於10宗初確

昨日個案包括一宗輸入，病人是一名36歲外傭，她沒病徵，3月20日乘5J272航班抵港，檢疫期間第2個樣本驗出陽性，她帶有N501Y變異病毒株。另一宗是本地相關個案，病人為5歲男童，3月31日發病，是前日確診、居將軍澳村33歲男子的家人。昨日錄得少於10宗初步確診。

梁籲活動適可而止免疫情反彈

呼吸系統科專科醫生梁子超說，假期間檢測量會減少，正如農曆大年初一、二的個案也突然下跌，「確診少了，但不等於社區傳播鏈斷了，亦都無咁快斷」，並指過去一周錄得5宗源頭不明個案，仍較第四波爆發前高。他說，假期間派發及收集深喉唾液樣本的地方較少，檢測者不多，而且市民傾向在假期前已計劃活動，即使有輕微病徵，亦不為意或不認為需檢測，故會出現滯後。對於市民趁長假期外出遊玩，他呼籲要適可而止，避免去人多混集地方或在戶外不戴口罩，否則疫情或面臨較大反彈。

（疫情第四波）