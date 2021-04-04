萬人湧長洲 通宵更島民等船兩小時 區議員嘆「遊人快樂建於居民痛苦上」

垃圾桶滿瀉 口罩亂棄

昨午1時半，有數百人在中環碼頭等上船，走了一班快船後，隨即有另一條人龍等第二班加班船。下午3時半長洲人流不絕，尤其有船泊岸後，碼頭一帶擠得水泄不通，一邊有人下船，另一邊有十數米長的等船人龍。新渡輪回覆稱昨日截至下午6時，中環和長洲的來回班次加了15班，所有班次累計來回人次達2.8萬。

人滿的長洲可見爆滿的垃圾桶，記者觀察最少3人拋垃圾後，垃圾桶因太滿而「回吐」出來，但他們沒理會便離開；其他人則用力把垃圾按進桶內，或棄置垃圾於桶頂。另有單車籃被當垃圾桶，棄置了用過的紙巾、口罩，還有收據及飲品瓶。

居民：從沒見食環捉人違限聚

40歲的林先生是公務員，在港島返通宵更，前日得知同樣居住長洲同事上午9時下班後到碼頭，用了兩個小時等船。他前日下班後先去吃午飯才回家，倖免於難。昨日他同樣擔心，但估計因經過新聞報道長洲多遊客，昨遊人稍減，他才順利乘9時半船回家。

林先生說過往習慣長洲每逢假期都人滿為患，「我唔係要鎖島，我呢幾日食唔到晏，都只可以買嘢返屋企煮飯」，但實在不滿等船太久，「我哋喺長洲生活，唔似遊客見到碼頭多人就去太平山，我得呢個交通工具，無其他選擇，我一定要返到屋企」，他促政府或船公司容許居民優先登船。另外，他說「從無見過食環喺長洲捉人（違）限聚令」，「可能長洲地靈人傑，無乜大感染過」，但他不太擔心疫情，昨與友人沒戴口罩打籃球。

區議員批碼頭不為居民留船位

長洲區議員梁國豪稱，假日多遊客排隊乘快船，居民若錯過一班快船，便要等下一班普通船，到達目的地時已足足遲一小時，嚴重影響上下班的居民，「有護士放工返長洲，但（早上）9點都坐唔到船，好𤷪，因開完通宵更已經好攰。」他批評碼頭不設居民通道，又不為居民留船位。

另外，他指島上一個將建社區會堂的政府地盤本有鐵閘圍封，但前晚有居民發現鐵閘遭爆開，昨有人進入官地，與芒草拍照「打卡」，惹來批評。直至傍晚6時許才發現鐵閘被鎖上。

梁國豪說：「一到假期，香港好似得番五六個地方可以去，得番西貢、離島、長洲，變咗迫到爆晒，咪影響生活囉，已經唔講噪音問題。」他呼籲不要趁假日入長洲，並在facebook發帖：「俾條生路行下啦，你地（哋）既（嘅）快樂建築係（喺）我地（哋）既痛苦上呀！」

明報記者

（疫情第四波）