肝癌翁病情轉差 妻憂送院永訣 開先例設雙人房 償願廝守終老

去年多兩成晚期病人入住

院長：疫情更顯紓緩治療重要

善寧會營運總監及院長陳木光前年12月上任，不久就迎來世紀疫情。去年初新冠病毒來襲，公立醫院、安老院相繼暫停探訪，着重家人陪伴晚期病人的善寧之家，雖然繼續准探訪及陪宿，但無奈要逐步收緊措施。如今每時段只准一人探訪，訪客須有兩周內陰性檢測結果，病人彌留時則准更多親人前來，但要分組探訪。

陳木光說，晚期病人面對死亡，本來已怕孤獨，入住醫院後，家人無法探訪，對病人是恐懼，對雙方均是無比煎熬，去年入住善寧之家的晚期病人按年增約兩成，不少人在疫情下不願入醫院。「陪伴很重要」，他說疫情更顯得紓緩治療的重要，能讓病人臨終時在家人相伴下，在寧靜環境接受紓緩治療，減輕痛苦。

病毒將人隔絕，人拚命用愛維繫。有患上末期肝癌的伯伯去年病情轉差，急需臨終護理，其妻有心臟衰竭、需聞氧氣，無力照料老伴，但擔心丈夫入院後無法相見。老夫婦膝下無兒，透過親人聯絡善寧之家提出共住建議。「點都要幫，一定要想辦法。」陳木光聽畢後立即與團隊研究，首次將單人房改成雙人房，同時照顧兩老，又給予入住優惠。陳木光形容二人很恩愛，兩老時刻相守在旁，常結伴到花園散步，很多院友都記得他們。最終伯伯留在人世的時光比醫生想像中長，與婆婆共度了40多日。

「看見他們無絲毫遺憾，能夠在最後日子與家人一起，很珍惜彼此曾經在一起，我們便很開心。」每次探望病人與家屬，每句感激說話，陳木光記在心中。