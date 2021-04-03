【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚

感激追車師旁聽師 感動眼濕濕

鍾翰林喺信中話，喺監獄冇太大恐懼同唔適應，4個月以嚟未見過飯餸有「任何一隻曱甴（啡色嗰啲）同埋老鼠」，最難適應嘅係集體生活。佢話有留意呢幾個月新聞，最難受係不斷見到社運好友相繼被捕、還押、甚至被迫流亡海外。佢又話非常感激每個「追車師」，「有時真係感動到好眼濕濕」，仲有「旁聽師」坐爆庭。

牆外手足寫信撐還押者

「35+大搜捕」被捕人之一、民主黨尹兆堅還押逾月，單獨喺「水飯房」囚禁，牆外嘅手足用不同形式支援，黨友韓俊賢噚日喺青衣派寫信套裝畀市民「寫信撐阿尹」，有市民喺尹兆堅facebook留言「尹生，加油呀！我哋唔會忘記你為香港人所受的苦」。

有小朋友寫信畀「35+大搜捕」另一還押者、新民主同盟范國威（Gary），喺信上畫埋Gary人像，問候Gary身體情况，話「縱然不及在家裏那麼舒服，求天父給您平安和盼望」，抄上《聖經》詩篇23:4：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。」