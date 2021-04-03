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2021年4月3日星期六
港聞二
兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
重建十年 明華大廈首批租客入伙
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
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【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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