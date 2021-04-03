稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題

曾提出「八萬五」政策但告吹的董建華，認為香港必須多管齊下「造地建房」，團結香港基金倡議的大填海計劃以及特區政府提出「明日大嶼願景」，計劃在香港中部水域的「策略性位置」大規模填海，是唯一真正能增加土地的方案，也是一個根治住屋問題的長遠之策。至於燃眉之急，董認為是香港必須凝聚足夠的社會共識，團結一致尋找解決問題的辦法。他又說，每個港人無論是否擁有房產，都是這個問題的天然持份者。他呼籲大家必須放下政治分歧、固有利益和陳舊想法，以社會整體利益和百姓長遠福祉為重，支持特區政府以創新思維清除障礙、破解難題。

若特首擬參選

譚惠珠：應避席國安委

特首候選人將來要經資格審查委員會審查，特首任主席的國家安全委員會在過程中有份審查候選人。基本法委員會副主任譚惠珠接受《有線新聞》訪問，說若特首「預備」參選，便應考慮避席國安委相關討論。她昨在港台《自由風自由PHONE》被問到，選委會新增由政府委任的分區委員會等地區組織，由政府委任的人去選特首會否出現利益衝突，她說相信政府會選賢與能，不認為特首會「管到咁細」，又說「紙包不住火」，會影響其認受性，相信特首不會冒險。

另外，政制及內地事務局長曾國衞昨透過5個駐內地辦事處安排，主持解說會向數百名內地港人團體代表和在內地經商、工作和就學的港人，講解今次完善香港特區選舉制度做法。政府出稿稱，與會者很關注選舉委員會第四界別增設的「內地港人團體代表」界別分組的選民團體組成，曾國衞解釋政府會按團體代表性、關聯性和符合「愛國者治港」這3個原則，擬定有關團體組成。

（新選舉制）