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30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價

【明報專訊】香港的立法機關自1991年起引入直選，改寫了政治生態。全國人大會議修改本港的選舉制度，立法會雖由70席增至90席，但地區直選的議席減少至20席，佔總議席數目約22%，屬30年香港直選歷史中最低。民主黨前主席劉慧卿是九一直選中的「票后」，她批評這次政改是「民主倒退」，認為不應走回頭路。於九一直選落敗的工聯會會務顧問陳婉嫻表示，政改有必要，不從「民主進程」的角度評價。

明報記者 張彤

翻查資料，本港於回歸前後的7年內，先後於地區直選採用了3種選舉制度，包括「雙議席雙票制」、「單議席單票制」，以及沿用至近年的「比例代表制」；人大常委會近日通過修訂《基本法》附件二，直選的選舉辦法轉為「雙議席單票制」，即全港設立10個選區，每個選區產生兩名議員；每名選民只有一票。

香港於1991年起引入分區直選，當年採用「雙議席雙票制」，香港民主同盟、匯點等民主派政黨獲得壓倒性勝利，贏得18個直選議席中的14個。末代港督彭定康於1992年宣布政改方案，並於1995年立法局直選推行「單議席單票制」，當年的「民建聯四大天王」——曾鈺成、譚耀宗、程介南、陳婉嫻當年亦有參選，最終只有陳婉嫻當選。

1997年後，直選選舉方法推倒重來，1998年地區直選首次採用「比例代表制」，民主黨取得最多直選議席（9席），其次為民建聯（5席）。「比例代表制」沿用至2016年立法會選舉，經歷6屆立法會。

劉慧卿：向選委拜票失尊嚴

何必做花瓶？

劉慧卿於1991年地區直選中高票當選，晉身立法局成為民選票后。劉批評今次政改是民主倒退，「民主進程是市民的參與，（地區直選）只能去到20席，那是否倒退？」她稱香港民主已不是一步登天，現在不應走回頭路。劉慧卿曾7次於回歸前後的直選獲勝，她稱目前民主派「入閘」困難，甚至需喪失尊嚴向選委會各界別拜票，「沒有什麽參加意義，何必去做花瓶？」

薛浩然：人大決定已成法律

爭論公正否已無意思

鄉議局研究中心主任薛浩然曾參與九一直選，但最終落敗。被問政改是否民主倒退，薛稱人大決定已成法律，爭論選舉制度是否公平、公正已無意思，喜歡與否都應予以尊重。同樣於九一直選落敗的陳婉嫻表示，直選能考驗參選人的能力，但香港於過去兩年社會震盪，出現分裂、仇恨，修改選舉制度讓社會重回正軌，她不從「民主進程」的角度評價政改。

蔡子強：民主派難「入閘」

議會失公信力

中大政治與行政系高級講師蔡子強認為，政改大幅減少直選議席、提高參選門檻，不符《基本法》規定最終普選全部議員的目標，「一定是民主倒退」。他稱，局部增加選委會人數至1500人，但大部分港人無平等投票權，只會加劇不公。蔡子強認為，民主派難以取得選委會五大界別的提名票「入閘」，料日後直選的競爭大減，轉為由中聯辦於選前協調建制派出選，導致市民沒興趣投票，議會失去公信力。

（新選舉制）

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