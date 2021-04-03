港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯

港鐵稱，根據記錄，4月1日早上約6時許，一列沒載客列車在九龍灣車廠內以手動模式慢速駕駛，準備由車廠駛往主行車線投入服務，其間越過一支未有前進信號的信號燈，隨即停下，事件沒影響觀塘線列車運作安全。港鐵稱重視事件，初步調查相信是車廠調度員通知車長在車廠內出車時溝通不清楚，而車長亦未有留意相關燈號，會繼續調查。

另外，港鐵昨向立法會提交文件，稱自去年初起，新系統承辦商指因檢測軟件工作須在加拿大的軟件測試工作室實地進行，當地封城等防疫措施嚴重影響工作進度；而港鐵在參考最近東鐵線更新信號系統的經驗後，亦決定加強檢視及測試軟件工作，相信要2023年完成更換荃灣線新信號系統的目標是「極具挑戰性」。港鐵續稱，由於需借鑑荃灣線經驗，估計港島線新信號系統需在荃灣線新系統應用後至少1.5年才能投入服務，而觀塘線及將軍澳線的新系統則需在港島線新系統投入服務後至少兩年才能應用。