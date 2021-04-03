港聞

港聞二

港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯

【明報專訊】港鐵再發生列車衝燈。消息透露，前日（1日）清晨一列未載客列車駛離九龍灣車廠時，懷疑因車長與車廠調度員溝通誤會，車長以為調度員已完成「清燈」及已設定路線，加上未留意燈號就開出列車，導致列車在車廠內路軌「衝燈」約40米。港鐵昨回覆本報時確認事件，稱事件沒造成設施損壞，涉事車長及車廠調度員已暫時調離職務，配合調查。

港鐵稱，根據記錄，4月1日早上約6時許，一列沒載客列車在九龍灣車廠內以手動模式慢速駕駛，準備由車廠駛往主行車線投入服務，其間越過一支未有前進信號的信號燈，隨即停下，事件沒影響觀塘線列車運作安全。港鐵稱重視事件，初步調查相信是車廠調度員通知車長在車廠內出車時溝通不清楚，而車長亦未有留意相關燈號，會繼續調查。

另外，港鐵昨向立法會提交文件，稱自去年初起，新系統承辦商指因檢測軟件工作須在加拿大的軟件測試工作室實地進行，當地封城等防疫措施嚴重影響工作進度；而港鐵在參考最近東鐵線更新信號系統的經驗後，亦決定加強檢視及測試軟件工作，相信要2023年完成更換荃灣線新信號系統的目標是「極具挑戰性」。港鐵續稱，由於需借鑑荃灣線經驗，估計港島線新信號系統需在荃灣線新系統應用後至少1.5年才能投入服務，而觀塘線及將軍澳線的新系統則需在港島線新系統投入服務後至少兩年才能應用。

上 / 下一篇新聞

兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
重建十年 明華大廈首批租客入伙
重建十年 明華大廈首批租客入伙
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」