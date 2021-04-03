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港聞二

重建十年 明華大廈首批租客入伙

【明報專訊】房協筲箕灣明華大廈第一期重建的兩幢大廈，受疫情影響，由去年底延至今年3月底起入伙，房協預計今年中完成入伙安排，明年開展第二期重建。房協行政總裁陳欽勉稱，落實第二期重建工程後，會考慮把部分空置單位作過渡房屋。他又說，北角健康村第三期「喺（重建）條隊」，但需考慮港島是否有合適地段作建屋安置，不排除仿效明華大廈分期重建。

第二期重建年中完成調遷

空置單位擬作過渡房屋

2011年開始以「綜合重建模式」分期重建的明華大廈，第一期租戶上月30日開始入伙，共提供966個出租單位。房協預計，700多個受第二期重建影響的F至J座住戶今年中完成調遷，目標明年開展第二期工程，興建3座出租屋邨大廈，預計需時6年。

房協宣布重建漁光村、觀塘花園大廈及土瓜灣真善美村後，均利用屋邨空置單位推出「暫租住屋」計劃，讓輪候公屋3年或以上的住戶申請入住。陳欽勉表示，當落實明華大廈第二期重建工程後，會再考慮運用部分空置單位作過渡房屋。

健康邨先覓地安置

或再採分期重建

樓齡逾55年的北角健康村第三期仍未落實重建。陳欽勉稱，健康村「喺（重建）條隊」，房協正在覓地建屋安置，整個策劃只可選擇港島區，亦需考慮港島東是否有合適地段。他說樓齡是重建屋邨的最主要考慮，即使未有土地作建屋安置，如效益上有需要，亦要如明華大廈般啟動原邨分期重建，但時間較長，成本亦會增加。

年逾八旬的余婆婆在明華大廈居住了約56年，現與女兒獲編配入住重建後的一至二人單位，上月30日成為首個入伙的住戶。她說以前獲編配入住明華大廈猶如中六合彩，又稱自己見證筲箕灣多年變化。

明華大廈重建後租金增加，以一至二人單位為例，每月租金（不包差餉）3024元，較重建前貴逾倍。房協會為遷入重建單位的住戶提供4年過渡租金，首年提供四成減免，幅度按年遞減一成。

相關字詞﹕陳欽勉 房協 明華大廈 明華大廈重建

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