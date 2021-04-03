港聞

港聞二

臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」

【明報專訊】位於赤鱲角的臨時醫院自2月底啟用，陸續接收亞博社區治療設施的新型冠狀病毒患者，醫管局當時為臨時醫院的醫護及病人提供免費膳食。至3月中亞博設施停用後，當局取消臨時醫院醫護的膳食安排，而提供予醫護訂購的茶餐廳外賣卻衛生差，曾見檸檬茶內有蒼蠅。有醫護投訴局方厚此薄彼，例如加錢為健身群組患者提供高蛋白餐，甚至有人自資為發脾氣的病人買薄餅，另一方面卻把「拍膊頭」上陣的醫護當作「棄卒」，促當局恢復提供免費膳食。九龍西醫院聯網回應稱，會繼續與其他食肆聯絡，為醫護提供更多選擇。

明報記者 陳柔雅 許芳文

北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱「臨時醫院」）啟用初期，位於亞博的社區治療設施仍接收新冠患者，當時醫管局向亞博餐廳訂購食物，為臨時醫院的醫護及病人提供免費膳食。有臨時醫院醫護向本報投訴，該治療設施關閉後，醫管局突然取消包伙食，醫護須自備食物，「唔少人都嘈」。

該醫護說，臨時醫院附近是地盤，沒有食肆，餐廳未必肯送外賣 ，而不少醫護因為工作而住酒店避免影響家人，難自備飯盒，結果不少醫護自備杯麵、麵包，亦有人翻熱急凍飯盒。她舉例，有人返早更，前一日已要準備早午餐，「每日都要諗買咩畀聽日食」。

她續說，醫管局稱醫護可向亞博館訂餐，一個飯盒及飲品收80多元，折扣後60多元，價錢相對貴；當局後來再找到東涌一間茶餐廳願意送外賣，但首日外賣中，有檸檬茶內有蒼蠅，令醫護擔憂衛生問題，「好多人都唔想叫（外賣）」。

健身群組享高蛋白餐 有病人獲私家薄餅

醫護轟醫局厚此薄彼

她批評醫管局厚此薄彼，例如早前URSUS Fitness群組的確診者要求高蛋白餐，當局會加錢購買10元一隻的烚蛋；另曾因不夠清真餐派發給外國人，該病人當場發脾氣，有醫護的上司自資訂購薄餅外賣予病人。相反，醫護要自備食物，部分人更自行聯絡航空公司餐廳洽談膳食安排。

「當初個個『拍膊頭』到臨時醫院『打仗』，仗就打完喇，現在好似棄卒。」該醫護憶述：「早前醫管局大會成員探望我們時，曾說會全力支持我們打仗，現時『無咗回事』。」她促請醫管局恢復提供免費膳食，讓醫護毋須再擔憂。

九西聯網：可訂亞博餐飲 4食肆有外賣

九龍西醫院聯網發言人表示，北大嶼山醫院香港感染控制中心非常重視員工意見，就員工關注的用膳及食物衛生情况，中心有為員工訂購亞博的餐飲，亦聯絡了附近4間食肆提供外賣，員工可自行選擇及訂購。中心會繼續與其他食肆聯絡，提供更多選擇。

病人膳食方面，發言人指中心會因應病人特別要求及可行情况，為有特殊飲食需求的病人提供特別餐；醫護人員十分關懷病人，個別同事曾自發購買食物安撫病人，「中心感激同事的無私付出」。

上 / 下一篇新聞

兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
重建十年 明華大廈首批租客入伙
重建十年 明華大廈首批租客入伙
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」