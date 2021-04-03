臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」

明報記者 陳柔雅 許芳文

北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱「臨時醫院」）啟用初期，位於亞博的社區治療設施仍接收新冠患者，當時醫管局向亞博餐廳訂購食物，為臨時醫院的醫護及病人提供免費膳食。有臨時醫院醫護向本報投訴，該治療設施關閉後，醫管局突然取消包伙食，醫護須自備食物，「唔少人都嘈」。

該醫護說，臨時醫院附近是地盤，沒有食肆，餐廳未必肯送外賣 ，而不少醫護因為工作而住酒店避免影響家人，難自備飯盒，結果不少醫護自備杯麵、麵包，亦有人翻熱急凍飯盒。她舉例，有人返早更，前一日已要準備早午餐，「每日都要諗買咩畀聽日食」。

她續說，醫管局稱醫護可向亞博館訂餐，一個飯盒及飲品收80多元，折扣後60多元，價錢相對貴；當局後來再找到東涌一間茶餐廳願意送外賣，但首日外賣中，有檸檬茶內有蒼蠅，令醫護擔憂衛生問題，「好多人都唔想叫（外賣）」。

健身群組享高蛋白餐 有病人獲私家薄餅

醫護轟醫局厚此薄彼

她批評醫管局厚此薄彼，例如早前URSUS Fitness群組的確診者要求高蛋白餐，當局會加錢購買10元一隻的烚蛋；另曾因不夠清真餐派發給外國人，該病人當場發脾氣，有醫護的上司自資訂購薄餅外賣予病人。相反，醫護要自備食物，部分人更自行聯絡航空公司餐廳洽談膳食安排。

「當初個個『拍膊頭』到臨時醫院『打仗』，仗就打完喇，現在好似棄卒。」該醫護憶述：「早前醫管局大會成員探望我們時，曾說會全力支持我們打仗，現時『無咗回事』。」她促請醫管局恢復提供免費膳食，讓醫護毋須再擔憂。

九西聯網：可訂亞博餐飲 4食肆有外賣

九龍西醫院聯網發言人表示，北大嶼山醫院香港感染控制中心非常重視員工意見，就員工關注的用膳及食物衛生情况，中心有為員工訂購亞博的餐飲，亦聯絡了附近4間食肆提供外賣，員工可自行選擇及訂購。中心會繼續與其他食肆聯絡，提供更多選擇。

病人膳食方面，發言人指中心會因應病人特別要求及可行情况，為有特殊飲食需求的病人提供特別餐；醫護人員十分關懷病人，個別同事曾自發購買食物安撫病人，「中心感激同事的無私付出」。