裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣

新商場內預留給物華街臨時小販市場攤檔小販的「裕民市集」，亦於昨日開幕，有逾百檔小販遷入，市集將由食環署管理。

新交匯處連同「裕民市集」共佔地約15.8萬呎，新交匯處上層巴士總站連接商場，巴士站採「人車分隔」概念，有人工智能感應的登車閘門控制系統，市民可在商場內涼着冷氣候車。巴士抵達後，智能閘門會自動打開讓乘客上車。小巴總站則裝設智能通風裝置。

運輸交匯處連接商場 採「人車分隔」

新交匯處昨清晨正式啟用，頭班車為往堅尼地城的101號線巴士，早上5時30分開出，10多名市民早早排隊等候，全日運作大致暢順。巴士乘客陳先生表示，以往未試過在商場內等巴士，認為較在街上日曬雨淋候車舒適，亦不用吸入廢氣。另一巴士乘客曾先生表示，雖然新交匯處設施新穎，但舊站較近開源道，現時要步行更遠才能到達新站。另一名乘客古小姐則稱，新交匯處指示不清晰，要問商場職員才能找到乘車路線。

有市民讚舒適 毋須日曬雨淋

有批指示不清 較舊站步行遠

市建局昨安排40名員工在新交匯處各出入口，向市民介紹新交匯處的服務安排。市建局稱，在新交匯處啟用初期，商場停車場不開放，減少私家車駛進市中心道路和停泊，會視乎地區交通情况，暫定商場停車場於本月下旬才開放使用。

市建局主席周松崗昨早到場視察，形容新交匯處是觀塘重建計劃的里程碑，希望能改善區內環境。他稱市民反應大致正面，雖有長者向他反映需花很多時間才找到入口和閘門，但相信市民很快適應。