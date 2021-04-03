港聞

港聞二

家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊

【明報專訊】12港人偷渡案中，李宇軒等8人上月22日在內地刑滿獲釋，從深圳移交返港，李隨後被控違反《港區國安法》等罪，其家人連日來表示不知李的羈押地點。直至昨早，李宇軒家人透過社交媒體表示終與他取得聯繫，惟未透露詳情，稱需時消化資訊。

由李宇軒胞妹開設的facebook專頁及Twitter帳戶「Andy is Missing」昨早約7時發帖，表示家人終與李宇軒聯繫上，並感謝外界持續關注。家人表示，現需時消化資訊，未有透露李宇軒目前情况及用何種方式取得聯繫。

未透露李目前情况 如何聯繫

李宇軒3月22日返港後，家人委託的律師曾到警署希望協助，惟被拒絕，「12港人關注組」質疑李在沒有律師陪同下錄口供。被警方扣留兩天後，李宇軒3月24日被落案起訴3罪，包括串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯罪，以及無牌管有彈藥罪；控方在提堂時稱，李已與律師會面。

家屬其後多次向警方及懲教署查詢李的羈押地點，有懲教院所一度回覆「無此人」，令家屬極擔憂李「失蹤」。有報道引述消息，稱李宇軒正被羈押在小欖精神病治療中心，但懲教署沒證實。

至周三（3月31日）李被控違反《港區國安法》的案件再提堂，李由家人不知悉的大律師羅達雄代表，被外界質疑是「官派律師」。羅達雄所屬律師行前日發聲明稱有關指控錯誤，強調沒責任向傳媒或李宇軒的家人解釋委託詳情。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
重建十年 明華大廈首批租客入伙
重建十年 明華大廈首批租客入伙
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」