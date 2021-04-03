家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊

由李宇軒胞妹開設的facebook專頁及Twitter帳戶「Andy is Missing」昨早約7時發帖，表示家人終與李宇軒聯繫上，並感謝外界持續關注。家人表示，現需時消化資訊，未有透露李宇軒目前情况及用何種方式取得聯繫。

未透露李目前情况 如何聯繫

李宇軒3月22日返港後，家人委託的律師曾到警署希望協助，惟被拒絕，「12港人關注組」質疑李在沒有律師陪同下錄口供。被警方扣留兩天後，李宇軒3月24日被落案起訴3罪，包括串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯罪，以及無牌管有彈藥罪；控方在提堂時稱，李已與律師會面。

家屬其後多次向警方及懲教署查詢李的羈押地點，有懲教院所一度回覆「無此人」，令家屬極擔憂李「失蹤」。有報道引述消息，稱李宇軒正被羈押在小欖精神病治療中心，但懲教署沒證實。

至周三（3月31日）李被控違反《港區國安法》的案件再提堂，李由家人不知悉的大律師羅達雄代表，被外界質疑是「官派律師」。羅達雄所屬律師行前日發聲明稱有關指控錯誤，強調沒責任向傳媒或李宇軒的家人解釋委託詳情。

（港區國安法）