港聞

港聞二

回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯

【明報專訊】前年8月18日「流水式集會」案，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、立法會前議員吳靄儀、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁被裁定組織和參與未經批准集結罪成，聯合國、美國及歐盟先後表示關注，聯合國秘書長辦公室發言人表示，聯合國秘書長古特雷斯多次重申，21世紀不應再有良心犯。律政司昨發聲明表示，有關案件引來一些基於政治理由而作出的無理批評，令人遺憾。

聯合國秘書長辦公室發言人回應8月18日維園流水式集會案，表示秘書長古特雷斯曾多次重申，在21世紀不應再有良心犯，並強調和平集會權利的重要性。

律政司：無理批評令人遺憾

美國務院：證中港官方侵蝕香港自由

美國國務院發言人普萊斯在記者會回應事件稱，是次政治控罪再次反映中國和香港官方打擊各種和平異見者的程度，美方譴責中方持續攻擊香港的基本自由和民主制度。普萊斯稱今次案件是另一例證，證明香港和中國官方如何侵蝕香港的自由，稱美國將繼續向損害香港基本自由及自治的中港官員問責。

白宮發言人普薩基亦在記者會回應，稱案件中的民主派示威者，為了中央承諾予港人的自由和自治，與逾170萬人一同參與和平示威，案件反映中國正蠶食香港的自由，亦顯出北京對香港的和平異見者的鎮壓程度。

歐盟駐港澳辦事處前日派代表到法庭旁聽審訊，歐盟對案件表示非常關注，將繼續監察事態發展。

律政司昨發聲明表示，基於迴避待決案件（sub judice）的法律原則，任何人不應評論司法程序尚在進行的案件。律政司又在聲明中反駁，有關案件引來一些基於政治理由而作出的無理批評，令人遺憾，稱任何主張「北京侵蝕香港自由」都是毫無理據，根據《基本法》，律政司獨立地主管刑事檢察的工作。

外交部：香港同胞不吃這一套

另外，中國外交部駐港特派員公署發言人昨日「強烈譴責和堅決反對」美國駐港官員評論中央修改香港選舉制度，批評美方人員「大放厥辭，公然污衊中方完善香港特區選舉制度和制定實施香港國安法的重大舉措」。公署發言人又形容，「美方赤裸裸干預香港事務和中國內政的霸權行徑、虛偽面目和險惡用心早已世人皆知，包括香港同胞在內的中國人民不吃這一套！」

美國駐香港及澳門總領事史墨客（Hanscom Smith）日前接受傳媒訪問稱北京修改香港選舉制度，選舉本質上已被操控，是「巨大的倒退」。

明報記者

（反修例風暴）

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