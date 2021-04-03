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科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物

【明報專訊】疫情下人人戴口罩，科大研究發現口罩能過濾多種懸浮空氣中的多環芳香族碳氫化合物（PAHs），大大降低罹患肺癌、白血病等癌症的風險。研究結果最近刊於美國化學學會科學雜誌《環境科學與技術》。

PAHs在大氣中廣泛存在，汽車引擎排放、吸煙、燒香等都會釋出。科學界研究顯示，吸入PAHs與肺癌及白血病病情發展有緊密關係，故監控環境中PAHs含量對評估及管理癌症風險至關重要。

科大化學系和環境及可持續發展學部副教授陳雲及教授郁建珍領導的團隊發現，口罩除可阻隔微塵及帶病毒的飛沫外，還能有效過濾多種懸浮在空氣的PAHs。細菌過濾效率達95%、即美國材料和試驗協會（ASTM）一級標準口罩，可阻隔約七成含有3個或以上苯環的PAHs；細菌過濾率達98%、即ASTM二級或三級標準的口罩，PAHs過濾效率更達七成半。

分析口罩過濾層

可測個人PAHs暴露量

以往科學家須利用特定儀器採集含PAHs的空氣樣本，不過科大團隊透過分析口罩過濾層的PAHs，就可檢測個人對PAHs的暴露量，準確度與傳統方法相若。科大指出，新方法令戴口罩者猶如「流動PAHs探測器」，檢測省時方便之餘，更可隨時追蹤個人PAHs暴露量，為其健康管理提供重要資訊。

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