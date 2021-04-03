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黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執

【明報專訊】黃埔花園前日發生倫常命案，49歲男子疑持刀刺斃妻子及寵物犬後自刎亡，兩名兒子制止時受傷。死者鄰居表示，事發前一小時未見有異樣，又稱死者夫婦「十分客氣、禮讓」，對發生命案感意外。

案發現場為黃埔花園第5期青樺苑5座一低層單位。兇案樓層昨日已解封，管理公司昨早派清潔工清理樓層及事發單位門外走廊的血迹。

鄰居喻先生稱，自己前日早上7時許坐在窗邊用電腦，也沒有聽到傳來爭執聲，對發生命案感意外。他說死者一家入住案發單位約5年，從未傳出爭執聲，兩夫婦待人十分客氣，出入會與鄰居打招呼，男戶主倒垃圾時亦先禮讓鄰居。

對於案中男死者疑因生意問題致壓力爆煲釀慘案，喻先生慨嘆「無辦法」，稱自己的長子原從事鑽石批發，亦因失業需轉行送外賣幫補生計，斥港府無能令「全民失業」。

喻太亦表示，因返夜班工作，甚少與涉事一家碰面，但形容他們一家「好好人」，前日事發時留在房間內未聞異響，及後接獲丈夫的朋友通知才得悉事件。她稱對方單位從沒傳出爭執聲，偶爾有彈鋼琴聲，又稱對方偶爾有朋友登門拜訪，「睇落居住條件幾好」。喻太形容男死者外表年輕，女死者則「比較靜、好平凡一個女人」，對發生今次事件感可惜，稱事主兩名兒子「咁細個咁聽話」，「自己要死算數啦，唔好搞到屋企」。

相關字詞﹕謀殺罪 黃埔花園

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