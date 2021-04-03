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港聞二

青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進

【明報專訊】連鎖西餐廳薩莉亞（Saizeriya）青衣分店前日有食物疑現動物屍體。有網民稱，前日在青衣薩莉亞用膳，突然有人衝入餐廳，稱剛在該餐廳買了外賣意粉，發現有疑似老鼠頭，着餐廳內食客前來觀看，並向食客說：「如果睇完仲食得落就食啦！」食環署證實接獲相關投訴，已檢走食物樣本檢驗。店方稱食環已跟進事件。

網民陳先生在網上撰文，稱前晚在青衣長發廣場薩莉亞堂食，剛開始用膳不久，一名男子衝入餐廳稱剛在該店買外賣意粉，更吃了少許，發現意粉上有疑似老鼠頭，並呼喚其他食客前來觀看。陳和其他食客上前察看，並拍下照片。照片顯示意粉上有一團黑色物體，有疑似眼睛及觸鬚。店員其後忙於致電公司聽取指示。

陳表示，「我第一次睇，都未太確定，返位坐，跟住有個清潔姐姐大聲話，真係『米奇』頭呀」，他再上前察看，「睇完真係食唔落，佢（店方）畀我走，唔收錢」。他說離開時見事主在餐廳門外聯絡食環署。

店方：不知物體來源 客人離開過

涉事的薩莉亞青衣分店昨日如常營業，經理鄭先生稱食環署正跟進事件。他說生意難免有影響，又稱食環署已檢走外賣化驗，不清楚該物體來源，「佢（客人）離開過，其他唔清楚」。食環署回應稱接獲相關投訴，已派員取走食物樣本檢驗。署方稱該餐廳衛生情况滿意，未發現鼠蹤。署方會繼續跟進有關個案，如有足夠證據證明該食肆違反相關衛生條例，會採取檢控行動。

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