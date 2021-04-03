開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕

開空殼公司聘財困者

持假入息證明申信用卡

警方毒品調查科財富調查組總督察張恒暉表示，涉事集團先開設一個報稱從事派對房間的公司，並設立信用卡商戶戶口。集團成員再成立多間空殼公司，招攬多名因財困借出個人資料的人作「傀儡」，向他們提供虛假僱員紀錄及入息證明，到不同銀行申請逾200張信用卡，「傀儡」其後再利用信用卡，到涉事派對房間公司刷卡大量簽帳。集團於2019年1月至去年7月期間簽帳逾8500萬元，平均每次簽帳4萬元，單一最大簽帳達12萬元。

有傀儡欠300萬卡數

部分申破產

該詐騙集團取得款項後，會以現金提款，或轉帳至成員名下其他戶口清洗黑錢，小部分款項則用作交還信用卡最低還款額。案中「傀儡」拖欠數十萬至300萬元不等的卡數，部分甚至申請破產，令發卡銀行蒙受巨額損失。

警方經調查後，前日動員逾百人突擊搜查全港多處，拘捕15男9女，年齡23至67歲，包括51歲報稱無業的主腦、多名骨幹成員及「傀儡」，檢獲大量信用卡和銀行文件，同時凍結約130萬元款項。

據悉，涉事派對房間公司報稱的葵涌地址為空置單位，沒有任何營運痕迹，案中的「傀儡」報稱保安、廚師、售貨員、地產經紀等，與申請信用卡時報稱的職業不相符。