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4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客

【明報專訊】警方自前晚起突擊搜查全港多處，先後搗破一間涉違規經營的酒吧及3間無牌酒吧，至少拘捕28人，並發出72張限聚令告票。

油尖警區反三合會行動組於前晚約10時起巡查尖沙嘴一帶的酒吧，其間在加連威老道92號幸福中心發現一間樓上酒吧違例經營，55歲姓聶男負責人、43歲姓陳男職員及48歲姓馮女職員涉違反營業令被捕，店內39男18女酒客（20至55歲）涉嫌違反限聚令被票控。

昨凌晨3時許，警方在尖沙嘴漆咸圍搗破一間無牌酒吧，拘捕33歲姓郭男負責人，他涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，店內6男1女酒客（15至33歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。

另外，警方長沙灣分區雜項調查隊前晚7時半突擊搜查荔枝角青山道香港工業中心一單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕33歲男負責人，他涉嫌無牌售賣酒類飲品及藏有酒類飲品可作販賣用途。

昨凌晨約2時半，秀茂坪警區重案組及反黑組人員突擊搜查牛頭角太平洋貿易中心一單位，搗破一間無牌酒吧，19歲姓姚男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反營業令被捕，場內10男5女酒客（15至31歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，同時涉違反限聚令被票控。

相關字詞﹕營業令 限聚令 無牌酒吧

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