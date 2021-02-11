理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕

黃大仙警區雜項調查隊前晚展開「勇爵」行動，突擊搜查新蒲崗五芳街31號永顯工廠大廈一個單位，發現面積約1200平方呎的單位內正舉行小型音樂會，拘捕4名男負責人（19至21歲），他們涉嫌違反禁營業令，而場內65男50女（19至25歲）則涉違反限聚令被票控。這為警方「勇爵」行動自去年12月起單一案件票控人數最多的一次，亦是首次以禁營業令搗破工廈音樂會。

傳單有3宿舍簡稱 理大：正了解

據了解，被捕4名男子同為理大學生，為音樂會搞手，亦有在場表演。警方在場發現多張單張，其中一張寫有「Joint-Hall Valentine's Day」（聯堂情人節），以及「WH×LZ×MY」等字眼，為理大3個學生宿舍物華堂、勵志堂及民殷堂的簡稱。本報曾致電該3個宿生會多名幹事了解，惟未獲接聽。理大回覆稱，校方正了解事件，如有學生違反校規，包括因違法行為損害校譽，校方定會嚴肅處理。

工廈單位1200呎 不設座位

備有食物 入場百元

據了解，涉事單位為9樓「The Yard」，不設座位，場內有小型樂隊演奏供參加者聽歌、唱歌，設有音響設備、兩個廁所，並備有食物，每人入場費約100元，活動於前日傍晚6時半至10時舉行，於晚上9時半被警方掃蕩。

翻查「The Yard」網頁，該公司擁有3個單位，內有7間大小不同的有鏡房間出租，總面積1.2萬平方呎，可供排練、表演、舉行派對、展覽、市集等活動，其facebook專頁貼有陳奕迅、張敬軒等歌手租用排舞的相片，亦貼有《狂舞派3》、《全民造星》等電影及電視節目取景場地。本報昨多次致電The Yard，未有人接聽。

根據政府最新防疫規定，供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉；表演場所則在表演者與觀眾之間保持足夠距離或有效分隔的情况下，可作表演或綵排。

警另搗多間違例經營派對房

另外，警方前晚至昨凌晨在多區搗破多間違例經營的派對房間，其中在觀塘商貿區搗破6間正違規營業的派對房間，拘捕4名男負責人，票控90名顧客違限聚令。沙田一間違例經營派對房間的男負責人被捕，9名顧客被票控；香港仔一間違例經營派對房間的男負責人亦被捕，16名顧客被票控。深水埗一間派對房間涉嫌用作無牌賭博場所，52歲男負責人涉嫌管理賭博場所及違反禁營業令被捕；另外單位內5男3女涉嫌在賭博場所內賭博被捕，該8名賭客及其餘20名派對房客人亦涉違反限聚令被票控。