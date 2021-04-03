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氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩

【明報專訊】長假期首天天文台錄得最高氣溫30.5度，是今年以來最高紀錄，不少巿民湧到首日重開的康文署泳灘及泳池消暑。屯門黃金海岸泳灘擠滿泳客，部分人未有按防疫要求戴口罩。

「玩過就夠 未來數天逛別處」

政府昨起重開公眾泳池及15個公眾泳灘，泳池人數上限為三成，泳客下水前及上水後需戴口罩。昨日為復活節長假期首天，屯門黃金海岸泳灘人頭湧湧，楊小姐與丈夫及年幼兒子來泳灘玩了約3小時，她說人流比想像中多，對疫情亦感擔心，故有戴上口罩。她亦稱，未來數天假期未必會再到泳灘，「太多人，玩過一次就夠」，會改到別處閒逛。

吳先生亦一家大小到黃金海岸泳灘，他擔心人多會有感染，故有戴口罩，但「始終困得太耐，要出來輕鬆吓」，未來數天未必會再外出，「今（昨）日玩完都差唔多，唔會再帶小朋友周圍走」。

康文署：泳池泳灘昨無發告票

屯門游泳池亦重開，現階段只開放主池。康文署網頁顯示，該主池本月16日起關閉維修，改為開放副池。泳客林先生稱，昨日不算多人游泳，但認為維修主池的安排會帶來不便，質疑為何此前疫情關閉期間不維修，「細池細得滯，人多迫得滯」，屆時或不會再來。泳客黃先生則說，屆時或改到區內另一泳池。他並稱昨午約30多人游泳，比平日少，對泳池重開感開心。

康文署表示，昨未有在公眾泳池或泳灘發出任何限聚令或口罩令告票。

（疫情第四波）

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