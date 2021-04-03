入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約

海洋公園入口昨晨出現長人龍，黃小姐帶同兩名女兒入園，「復活節假期梗係要出嚟玩」，她表示園內人多，難保持社交距離，唯有避免在園內用膳、勤用酒精搓手液和消毒濕紙巾防疫。葉小姐則帶兩歲女兒下午入園，避開早上人潮，她說遊人眾多，難以保持1.5米社交距離，她稱大家均有佩戴口罩，故無特別憂心。

海洋公園表示，昨日網上預約額滿，其餘復活節假期日子有小量餘額，其間園內餐廳預約則已爆滿，而公園最高客容量仍維持在不超過五成，隨疫情繼續緩和，會逐步把入場客量調高。

酒店客：抗疫逾年難免鬆懈 料假後再爆

至於旁邊的海洋公園萬豪酒店下午3時接受住客登記取房，昨午2時有逾20人在櫃枱前排隊登記。鄭小姐稱2月時花約3000元為一家四口預訂房間，作為復活節活動，她認為已抗疫逾一年，放假難免會鬆懈，她預期復活節假期後隨時再爆疫。吳先生一家四口到場，6歲和8歲的女兒均說取房後想立即去泳池游水，吳先生說，「無得旅行，都要帶小朋友去玩吓嘅」。

海洋公園萬豪酒店發言人回覆，周四至下周三入住率近乎全滿，下周四至周日的入住率亦達九成，另由於政府限泳池內人數不得超過可容納人數的三成，故酒店要求客人登記取房時揀選用泳池時段，每人限用一小時。

泳池預約滿額 小朋友失望而回

酒店職員昨午3時許稱，昨日至今早11時退房前的所有泳池時段已滿額，有不少剛辦完登記手續的客人不忿無法使用泳池，有家長說小朋友一心到酒店游水，現失望而回，又說酒店無法安排延遲退房。

（疫情第四波）