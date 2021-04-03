港聞

港聞一

入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約

【明報專訊】長假期下海洋公園昨吸引不少家庭客，園方稱昨預約額滿，有家長表明「復活節假期梗係要出嚟玩」，惟避免在園內用膳以防疫。旁邊的海洋公園萬豪酒店則表示復活動假期間入住率近乎百分之百，客人須預約使用泳池時段，職員昨午3時許稱昨日及翌日退房前的泳池使用時段已全部滿額，不少酒店住客失望而回。

海洋公園入口昨晨出現長人龍，黃小姐帶同兩名女兒入園，「復活節假期梗係要出嚟玩」，她表示園內人多，難保持社交距離，唯有避免在園內用膳、勤用酒精搓手液和消毒濕紙巾防疫。葉小姐則帶兩歲女兒下午入園，避開早上人潮，她說遊人眾多，難以保持1.5米社交距離，她稱大家均有佩戴口罩，故無特別憂心。

海洋公園表示，昨日網上預約額滿，其餘復活節假期日子有小量餘額，其間園內餐廳預約則已爆滿，而公園最高客容量仍維持在不超過五成，隨疫情繼續緩和，會逐步把入場客量調高。

酒店客：抗疫逾年難免鬆懈 料假後再爆

至於旁邊的海洋公園萬豪酒店下午3時接受住客登記取房，昨午2時有逾20人在櫃枱前排隊登記。鄭小姐稱2月時花約3000元為一家四口預訂房間，作為復活節活動，她認為已抗疫逾一年，放假難免會鬆懈，她預期復活節假期後隨時再爆疫。吳先生一家四口到場，6歲和8歲的女兒均說取房後想立即去泳池游水，吳先生說，「無得旅行，都要帶小朋友去玩吓嘅」。

海洋公園萬豪酒店發言人回覆，周四至下周三入住率近乎全滿，下周四至周日的入住率亦達九成，另由於政府限泳池內人數不得超過可容納人數的三成，故酒店要求客人登記取房時揀選用泳池時段，每人限用一小時。

泳池預約滿額 小朋友失望而回

酒店職員昨午3時許稱，昨日至今早11時退房前的所有泳池時段已滿額，有不少剛辦完登記手續的客人不忿無法使用泳池，有家長說小朋友一心到酒店游水，現失望而回，又說酒店無法安排延遲退房。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
重建十年 明華大廈首批租客入伙
重建十年 明華大廈首批租客入伙
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」