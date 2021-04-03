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30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？

【明報專訊】清明節將至，不少市民提早在長假期首日掃墓，將軍澳華人永遠墳場昨早人頭湧湧，逾百人「排長龍」乘車上山，等車下山的人潮亦「打蛇餅」，蜿蜒墳場山頭。烈日當空，不少市民在祖墳前脫口罩「唞氣」，有約30人大家族無視限聚令一同祭祖，稱不知拜山也限聚，並言「子孫齊人上香盡孝心」，另有巿民質疑政府豁免宗教聚會，不限4人，卻不放寬拜山限聚人數，斥不體諒民間感受。

陳氏家族約30名子孫昨早10時一同祭祖，其間部分人除罩「唞氣」。家族成員陳先生說，不知道拜山有限制人數，「幾兄弟嘅家庭拜祭先父，中國人要一家人一齊拜祭，唔應該分開」，更言「子孫齊人上香盡孝心」，反問「得一個祖墳，點樣隔開4人一組？」。他稱特意選擇首日假期掃墓，因昨日巴士仍可駛去墳場，可方便親戚聚首一堂，至清明節則要步行上山。

市民批評標準不一 放寬宗教聚會限拜山

李女士一家10人同行，因去年春秋二祭時疫情未放緩，不敢外出，相隔一年後才祭祖。她認為政府標準不一，放寬宗教聚會，卻不放寬拜山的限聚人數，批評沒有體諒民間感受，她又認為墳場人多擠迫，很難保持社交距離，祭祖時分開4人一組並不可行。

45歲的林太起初在墳前脫下口罩，接受訪問時隨即戴好口罩。她說昨日十分炎熱，市民脫口罩「唞氣」亦可理解，稱只會在拜祭位置且無其他人時除罩。她認為昨日墳場的拜祭人數較預期多，平時祭祖較少遇到「打蛇餅」等車，相信市民趁長假期提早拜山。

記者留在現場約2小時，未見執法人員巡查。本報向食衛局、警方、食環署查詢昨日限聚令及口罩令的執法及巡查數字，前兩者回應稱未有昨日統計數字，食環署在截稿前沒回覆。

（疫情第四波）

相關字詞﹕掃墓 口罩令 限聚令 墳場 清明節

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