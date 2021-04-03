港聞

港聞一

小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日

【明報專訊】西貢素有「香港後花園」的美譽，復活節5日連假開始，疫情下市民未能外遊，紛紛到郊區消遣。昨早坑口往西貢的小巴站有過百人「打蛇餅」輪候，西貢碼頭亦告「淪陷」，上午已有過百人等船往外島。有快艇船務負責人估計因多了人無法外遊，困在香港良久，加上泳灘復開，顧客量比前年復活節相比多兩成，有西貢茶餐廳侍應亦稱生意有如疫情前香港仍有遊客的假日。

西貢工作提早一小時出門 市民預告上司遲到

昨日早上10時半，坑口往西貢的小巴站過百人排隊候車。人龍拐了3個圈再排出馬路，龍尾至對面馬路往科技大學的小巴站旁。有人排隊中途按捺不住離開，稱「一個鐘都唔知入唔入到去」。在站內等候的羅先生在西貢一間會所工作，他已刻意預早一個多小時出門，詎料昨日人流比之前的假期更多人，「之前紅日同樣時間唔會排到出對面個站」，他估計自己會遲到，唯有先和上司交代。記者排隊半小時始得上車，不過沿路往西貢方向都十分擠塞，再用了一小時才到達西貢，較平日約20分鐘車程長了一倍。

塔門客：staycation幾千元唔抵

西貢市中心內中午人流如鯽，不少露營客背着行裝等車。下午2時塔門大草地有約30個營。有資深露營者稱與過往紅日比，人流已未算最多，「可能因為知呢度好多人」。現場所見有幾家人帶了小孩合共9人聚在一起，疑違反限聚令。其中一名母親表示疫情期間小孩比往日少了一半時間外出玩耍，另一名母親稱看過西貢酒店staycation套票索價2000多元，迪士尼酒店更索價5000多元，「覺得唔抵，我哋無錢staycation 」。

27歲的陳先生與王先生沒露營經驗，昨首次相約另外兩友人到塔門露營，但友人塞車，笑說「可能我哋出番嚟佢哋都未塞到」。陳先生希望找個地方一班朋友一起玩，但笑說「我哋4個男人，有啲難staycation」，如能選擇會希望一起出外旅行而非露營。不過二人都不會為了通關而接種疫苗，「香港都仲有好多值得去嘅地方」。

外島船客量較前年增兩成

除露營客外，連假亦帶挈西貢外島如鹽田梓或橋嘴島等的船務生意。提供快艇出海服務的「貓記」負責人貓嫂稱，昨日有約幾百個客，估計因疫情令市民無法外遊，加上泳灘重開，多了一批人盼乘船到半月灣的泳灘嬉水。她估計客量比前年復活節假期增兩三成。

西餐廳「酷啡」負責人老先生說「未到最多人嘅時候」，預計清明及復活節連假下或多一批拜山人士一同湧到西貢，「比平時假期應該多三成人」，已預備了多一點原材料應付。茶餐廳「陳權記」一名不具名侍應表示，感到昨日「同有遊客嘅紅日差唔多生意」。

漁署：郊野21人露營燒烤違規

漁農自然護理署昨日共向21名涉及在郊野公園露營或燒烤的違規人士採取執法行動，該署表示假期期間會繼續加派人手巡邏。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
山頭海邊人頭湧 張竹君憂疫反彈
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
30人家族拜山稱不知限聚：得一個祖墳 點樣4人一組？
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
入住率近百分百 海園酒店用泳池要預約
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
迪士尼餐廳輪候6小時 園區叫員工加班准兼職工
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
氣溫30.5度創最高紀錄 泳灘迫爆 多人無戴口罩
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
理大聯宿音樂會 115人遭票控犯聚 工廈單位舉行 4學生搞手被捕
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
4酒吧涉違規經營或無牌 警拘28人 包括酒客
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
屯門河畔公園現炮彈 即場引爆
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
青衣薩莉亞外賣意粉現疑似老鼠頭 食署跟進
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
黃埔倫常命案 鄰居稱死者夫婦客氣未聞爭執
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
科大研究：口罩有效過濾空氣中致癌物
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
回應流水集會案 聯國秘書長：不應有良心犯
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
家屬：已與李宇軒聯繫 需時消化資訊
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
裕民坊冷氣車站啓用 市民讚不吸廢氣
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
臨時醫院停伙食 醫護叫苦 外賣衛生差 檸茶有烏蠅 嘆淪「棄卒」
重建十年 明華大廈首批租客入伙
重建十年 明華大廈首批租客入伙
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
港鐵廠內衝燈40米 涉車長、調度員溝通出錯
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
30年前直選比例勝今天 劉慧卿：倒退 陳婉嫻：政改有必要 不以民主進程評價
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
稱改選制後施政回正軌 董建華提解決住屋問題
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】鍾翰林獄中信：囚友好奇周庭係咪靚
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】人權新聞獎最佳新聞圖片6強 明報佔3
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】《鏗鏘說》劉智鵬做主持 訪問梁文韜
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」
【Emily】美食節禁試飲試食 商戶改「外賣」