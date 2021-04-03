小巴站百人候車入西貢 食肆：生意如疫前假日

西貢工作提早一小時出門 市民預告上司遲到

昨日早上10時半，坑口往西貢的小巴站過百人排隊候車。人龍拐了3個圈再排出馬路，龍尾至對面馬路往科技大學的小巴站旁。有人排隊中途按捺不住離開，稱「一個鐘都唔知入唔入到去」。在站內等候的羅先生在西貢一間會所工作，他已刻意預早一個多小時出門，詎料昨日人流比之前的假期更多人，「之前紅日同樣時間唔會排到出對面個站」，他估計自己會遲到，唯有先和上司交代。記者排隊半小時始得上車，不過沿路往西貢方向都十分擠塞，再用了一小時才到達西貢，較平日約20分鐘車程長了一倍。

塔門客：staycation幾千元唔抵

西貢市中心內中午人流如鯽，不少露營客背着行裝等車。下午2時塔門大草地有約30個營。有資深露營者稱與過往紅日比，人流已未算最多，「可能因為知呢度好多人」。現場所見有幾家人帶了小孩合共9人聚在一起，疑違反限聚令。其中一名母親表示疫情期間小孩比往日少了一半時間外出玩耍，另一名母親稱看過西貢酒店staycation套票索價2000多元，迪士尼酒店更索價5000多元，「覺得唔抵，我哋無錢staycation 」。

27歲的陳先生與王先生沒露營經驗，昨首次相約另外兩友人到塔門露營，但友人塞車，笑說「可能我哋出番嚟佢哋都未塞到」。陳先生希望找個地方一班朋友一起玩，但笑說「我哋4個男人，有啲難staycation」，如能選擇會希望一起出外旅行而非露營。不過二人都不會為了通關而接種疫苗，「香港都仲有好多值得去嘅地方」。

外島船客量較前年增兩成

除露營客外，連假亦帶挈西貢外島如鹽田梓或橋嘴島等的船務生意。提供快艇出海服務的「貓記」負責人貓嫂稱，昨日有約幾百個客，估計因疫情令市民無法外遊，加上泳灘重開，多了一批人盼乘船到半月灣的泳灘嬉水。她估計客量比前年復活節假期增兩三成。

西餐廳「酷啡」負責人老先生說「未到最多人嘅時候」，預計清明及復活節連假下或多一批拜山人士一同湧到西貢，「比平時假期應該多三成人」，已預備了多一點原材料應付。茶餐廳「陳權記」一名不具名侍應表示，感到昨日「同有遊客嘅紅日差唔多生意」。

漁署：郊野21人露營燒烤違規

漁農自然護理署昨日共向21名涉及在郊野公園露營或燒烤的違規人士採取執法行動，該署表示假期期間會繼續加派人手巡邏。

（疫情第四波）