30萬劑Baxter復必泰抵港 政府：已查核確保符規格

【明報專訊】政府今早9時恢復BioNTech（復必泰）新冠疫苗網上預約，周一（5日）恢復接種，而新一批30萬劑BioNTech疫苗昨日運抵香港。至於科興疫苗，昨有5100人打第一劑，累計近6萬人完成接種兩劑科興疫苗。
早前運抵香港的BioNTech疫苗部分供港批次出現樽蓋鬆脫等問題，暫停接種逾一周，政府前日收到藥廠的中期調查結果，認為是疫苗封裝程序中的金屬環壓接工序出問題。政府發言人昨表示，新一批30萬劑BioNTech疫苗昨午運抵香港，工作人員隨即按既定程序檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。
政府早前說，昨日抵港的疫苗是由德國另一廠房Baxter包裝。
英研究：曾染疫長者打兩劑復必泰
較沒染疫長者抗體高27倍
此外，英國伯明翰大學等機構的研究團隊追蹤了100名在當地打BioNTech疫苗的80歲或以上長者，當中10人之前曾染疫。研究發現，98%長者打疫苗後能產生高濃度抗體，曾染疫的長者打兩劑疫苗後的抗體水平較不曾染疫的長者高27倍。該研究刊於《刺針》預印網站，未經同行評審。
近6萬人已打兩劑科興
另外，昨有5100名市民打第一劑科興疫苗，5700人打第二劑，累計約59,800人已打兩劑科興疫苗，接種疫苗總劑數為531,200劑。前日打科興疫苗的15,200人當中，一名48歲男子打第一劑疫苗後因胸部不適而要送院，其後已出院。
（疫情第四波）
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