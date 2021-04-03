一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，2月本港有78宗輸入個案，3月有149宗，較2月多近一倍，多出的個案主要來自菲律賓、印尼、巴基斯坦等國家。他說，菲律賓近期疫情大反彈，政府應檢視從菲國抵港者的確診比例，以及驗出變種病毒的比例，若發現當地抵港者當中不少帶變種病毒，應考慮參考針對英國的做法，暫時禁止旅客從當地來港，待當地疫情明朗才放寬。

張竹君：21日檢疫嚴 食衛局：密切監察

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，本港採取21日檢疫的做法已屬較嚴謹，暫沒本地個案驗出帶變種病毒，而是否暫停個別地方來港要視乎很多因素，留待政府高層考慮。

對於會否暫停旅客從菲律賓來港，食衛局回覆稱，政府會繼續密切監察情况，包括全球及本地疫情的發展、接種疫苗的進度及出入境人數變化，在有需要時調整對不同風險地區到港者的登機及強制檢疫要求。

3客違599H 新加坡航空禁飛14日

此外，衛生署表示，由新加坡航空營運、於3月31日抵港的SQ882航班有一名乘客確診，以及有3名乘客未能符合第599H章指明的條件，衛生署引用規例要求新加坡航空營運的航班禁飛14日，至4月16日。發言人未有回應3名乘客違反第599H章的什麼條件。

（疫情第四波）