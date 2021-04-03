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一周輸入菲佔四成 何栢良：應考慮停入境

【明報專訊】過去一周（3月27日至4月2日）本港有48宗新冠病毒輸入個案，佔同期確診總數八成，當中20宗由菲律賓輸入。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，近日菲律賓疫情反彈，政府應監察從菲國抵港者的確診比例及驗出變種病毒比例，若有上升趨勢，應叫停從菲國入境的安排。食物及衛生局表示有需要時會調整不同地區來港者的登機及強制檢疫要求。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，2月本港有78宗輸入個案，3月有149宗，較2月多近一倍，多出的個案主要來自菲律賓、印尼、巴基斯坦等國家。他說，菲律賓近期疫情大反彈，政府應檢視從菲國抵港者的確診比例，以及驗出變種病毒的比例，若發現當地抵港者當中不少帶變種病毒，應考慮參考針對英國的做法，暫時禁止旅客從當地來港，待當地疫情明朗才放寬。

張竹君：21日檢疫嚴 食衛局：密切監察

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，本港採取21日檢疫的做法已屬較嚴謹，暫沒本地個案驗出帶變種病毒，而是否暫停個別地方來港要視乎很多因素，留待政府高層考慮。

對於會否暫停旅客從菲律賓來港，食衛局回覆稱，政府會繼續密切監察情况，包括全球及本地疫情的發展、接種疫苗的進度及出入境人數變化，在有需要時調整對不同風險地區到港者的登機及強制檢疫要求。

3客違599H 新加坡航空禁飛14日

此外，衛生署表示，由新加坡航空營運、於3月31日抵港的SQ882航班有一名乘客確診，以及有3名乘客未能符合第599H章指明的條件，衛生署引用規例要求新加坡航空營運的航班禁飛14日，至4月16日。發言人未有回應3名乘客違反第599H章的什麼條件。

（疫情第四波）

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