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兩患者曾同日到 新都城2期商場強檢 張竹君稱不尋常 兩周內逗留兩小時者要驗

【明報專訊】本港連續第3日出現源頭不明的新型冠狀病毒本地個案，一名33歲男子在潛伏期和傳染期內多次到將軍澳新都城中心2期商場的UG層和2樓買外賣，之後確診，與另一名在UG層食肆做裝修、早前確診的工人到訪時間有重疊。衛生防護中心認為近期確診個案少，剛巧兩人曾在同一商場樓層出現的情况不尋常，決定於3月19日至4月2日期間曾在該商場逗留超過2小時者要強制檢測。物業管理公司稱，該商場有201名職員，已要求他們檢測，等候結果期間在家工作。

本港昨新增19宗確診，涉7男12女，年齡介乎5個月至72歲，累計11,499宗確診和1宗疑似個案，12宗輸入個案中7人驗出N501Y變異病毒株，另有6宗與早前本地個案相關和有1宗本地源頭不明個案；同日有數宗初步確診，截至昨午，當中沒有本地源頭不明個案。

新確診者另曾到中山公園PopCorn

昨日新增的源頭不明確診個案涉及一名33歲無業男子（個案11494），他居於將軍澳村的村屋，3月29日開始不適，翌日求醫並留深喉唾液樣本，驗出陽性。他於潛伏期的3月17日，曾與朋友到西營盤中山紀念公園參加七人足球比賽。他另於3月23日下午與家人到將軍澳PopCorn商場的室內遊樂場NAMCO玩遊戲，包括打籃球、挖寶石、坐船等，NAMCO因而需要大清洗，職員亦要檢測。

一人曾UG層買外賣 一人同層裝修

該33歲男在潛伏期和傳染期間（即3月25至29、31日），多次到將軍澳新都城中心2期商場買外賣，包括UG層的大家樂和金記冰室，以及2樓的香港仔南記粉麵。另一名前日公布確診的23歲男裝修工人（個案11476），曾於3月19至25日到同商場UG層的一粥麵裝修，與33歲男同於25日在該商場出現。

無直接交流 張：或曾走廊相遇

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，33歲男在新都城中心2期商場只買外賣，並非堂食，相信不涉食肆內傳播。她說，近日確診個案不多，剛巧上述兩人都到過同一個地點，情况不尋常，目前未找到兩人曾有直接交流，擔心他們在商場期間，在洗手間或走廊經過時有碰過或接觸而傳播。她說過去曾有同公司的職員戴口罩聊天也有傳播。

張竹君說為穩陣起見，3月19日至4月2日期間到過新都城中心2期商場超過兩小時的人，包括職員和顧客都要接受強制檢測；安心出行程式亦會向有相關行蹤的市民發出檢測提示。她說，33歲男早前踢波時無戴口罩，而踢波多近距離互動，有可能傳染，由於當時在其潛伏期內，擔心另有源頭傳染他，故一同踢波的人須檢疫，目前已聯絡當中11人。由於個別參賽者在網上招募，當局仍在追蹤中。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜稱，戴口罩買外賣期間受感染的風險不高，但亦不排除因共用廁所、電梯等而感染，相信強檢商場屬保險做法，若有隱形個案，可望盡快找到。

物管：職員檢測有結果前在家工作

管理新都城中心二期商場的冠威物業管理公司回覆本報查詢稱，商場及街市昨晚10時關閉後會安排全面消毒，包括所有商舖、公用空間及通風系統，商場今日會延至下午3時恢復營業。冠威又表示，商場現有201名職員，已要求職員包括外判工檢測，等候結果期間會在家工作，公司會在其他地區調配人手，維持商場日常營運及服務。若職員檢測結果為陰性，返回商場工作前會再安排檢測一次。

均益大廈增6相關個案

因早前兩個同坐向單位出現確診，西營盤均益大廈第三期B座10號單位住戶要檢疫。昨日增6宗相關個案，包括兩名該大廈住戶，為早前確診者的同住家人，大廈維持共兩個單位受影響，確診總人數增至6。張竹君稱，除了兩個目前無人居住的單位，其他10號單位的50名住戶正檢疫，另早前在大廈蒐集的14個環境樣本中，位於4樓確診單位的浴間下水道樣本驗出陽性。

明報記者

（疫情第四波）

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