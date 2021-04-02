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2021年4月2日星期五
港聞二
財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
麥當勞加價 超值套餐加1元
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
大學收生2024年起均計兩選修科
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
在英港人准搭月底兩指定航班回港
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
4漢斬人搶車撞欄逃逸
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
尊子漫畫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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