維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺

康復者5%3個月內未全回復

港大微生物學系講座教授袁國勇上周指出，確診年輕人特別易失去味覺，有人4至6個月也無法恢復，甚至大便臭味都嗅不到，港大內科學系臨牀教授孔繁毅正研究治療方法。

孔繁毅接受本報查詢稱，瑪麗醫院門診至今已為約1200名康復者覆診，約10%嗅覺受損，當中約一半3個月內嗅覺自然康復；另一半即約60人，3個月後嗅覺仍未完全康復，當中約5人嗅覺嚴重受損害，連氣味很濃烈的咖啡和香水都嗅不出；其餘50餘人有中度嗅覺損害，例如能嗅到咖啡和香水味，但分不到燒鴨、燒雞和叉燒的味道。

孔繁毅解釋，新冠病毒會攻擊神經細胞，主要為嗅覺神經細胞，大部分嗅覺受損者都是較年輕、介乎20至50歲的患者，且主要是病情較輕微、無肺炎者，但「偏偏失去嗅覺」，原因未明。

有全失嗅覺者治療後回復七成

孔說過去曾有研究指出，使用維他命A有助加快神經細胞相關疾病康復；香薰治療則在部分失去嗅覺的病人身上有刺激作用。他說曾有歐洲回港、約20歲患者嗅覺近100%全失，接受兩周維他命A加香薰治療後，嗅覺回復六至七成，功能性磁振造影亦反映其情况有所改善，相信有關治療能加速嗅覺康復。

港大募80人研療法成效

孔繁毅的團隊將與東區醫院耳鼻喉科合作研究治療方案，目標招募80名嗅覺有中度至嚴重損害的新冠康復者參與，參與者將分為3組，包括接受兩周高劑量維他命A加香薰治療組，和兩周香薰治療兩組，於3個月後接受嗅覺測試和功能性磁振造影，並與無接受治療的對照組比對。孔說，目前已招募了三四十名康復者參與，若今次研究結果正面，有望成嗅覺受損新冠康復者的標準治療。