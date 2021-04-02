港聞

港聞二

維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺

【明報專訊】新冠病毒除可攻擊肺部，亦會攻擊神經細胞，本港約一成患者出現嗅覺受損，更有約0.4%在康復3個月後仍嗅覺全失，連香水都無法嗅到。嗅覺受損者主要是年輕且病情輕的患者，有嗅覺全失的患者接受兩周高劑量維他命A加香薰治療後，嗅覺回復六至七成，有公立醫院招募80名嗅覺受損新冠康復者參與研究，盼更了解上述治療成效。

康復者5%3個月內未全回復

港大微生物學系講座教授袁國勇上周指出，確診年輕人特別易失去味覺，有人4至6個月也無法恢復，甚至大便臭味都嗅不到，港大內科學系臨牀教授孔繁毅正研究治療方法。

孔繁毅接受本報查詢稱，瑪麗醫院門診至今已為約1200名康復者覆診，約10%嗅覺受損，當中約一半3個月內嗅覺自然康復；另一半即約60人，3個月後嗅覺仍未完全康復，當中約5人嗅覺嚴重受損害，連氣味很濃烈的咖啡和香水都嗅不出；其餘50餘人有中度嗅覺損害，例如能嗅到咖啡和香水味，但分不到燒鴨、燒雞和叉燒的味道。

孔繁毅解釋，新冠病毒會攻擊神經細胞，主要為嗅覺神經細胞，大部分嗅覺受損者都是較年輕、介乎20至50歲的患者，且主要是病情較輕微、無肺炎者，但「偏偏失去嗅覺」，原因未明。

有全失嗅覺者治療後回復七成

孔說過去曾有研究指出，使用維他命A有助加快神經細胞相關疾病康復；香薰治療則在部分失去嗅覺的病人身上有刺激作用。他說曾有歐洲回港、約20歲患者嗅覺近100%全失，接受兩周維他命A加香薰治療後，嗅覺回復六至七成，功能性磁振造影亦反映其情况有所改善，相信有關治療能加速嗅覺康復。

港大募80人研療法成效

孔繁毅的團隊將與東區醫院耳鼻喉科合作研究治療方案，目標招募80名嗅覺有中度至嚴重損害的新冠康復者參與，參與者將分為3組，包括接受兩周高劑量維他命A加香薰治療組，和兩周香薰治療兩組，於3個月後接受嗅覺測試和功能性磁振造影，並與無接受治療的對照組比對。孔說，目前已招募了三四十名康復者參與，若今次研究結果正面，有望成嗅覺受損新冠康復者的標準治療。

相關字詞﹕東區醫院 瑪麗醫院 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
麥當勞加價 超值套餐加1元
麥當勞加價 超值套餐加1元
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
大學收生2024年起均計兩選修科
大學收生2024年起均計兩選修科
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
在英港人准搭月底兩指定航班回港
在英港人准搭月底兩指定航班回港
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
4漢斬人搶車撞欄逃逸
4漢斬人搶車撞欄逃逸
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
尊子漫畫
尊子漫畫