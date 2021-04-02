何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」

明報記者 袁永霖

律師變被告 庭上「坐定」最不慣

作為被告的初體驗，任多年執業律師的何俊仁上周接受本報專訪說，最不習慣是不能在庭內「行出行入」，有時忘了被告的身分欲在庭內游走，庭警便會提醒「對唔住呀先生，請你坐番低」。他又提到有次打算與犯人欄內另一被告談天，遭懲教人員喝止，該被告問「同律師講嘢都唔得？」懲教人員回答「呢個（何俊仁）係犯嚟㗎！」

只為保港和平示威形象 稱8‧18被針對

對於8．18集會案，何俊仁稱從沒想過會遭檢控，認為「8．18是被針對的，（此類案件）好多時候是不會告，當天是需要疏散，我們幫了他們（警方）疏散」。他認為若被判有罪，「這些犯法也是被迫的，因我是為了更重要的目的，就是維護香港人集會言論的自由，而這些自由正被無理地剝奪，甚至是違憲地剝奪」，才需「公民抗命」，自己會毫無怨言尊重法庭判決。

何亦同時牽涉前年10月1日及20日組織和參與未經批准集結，案件稍後開審，預料亦有很大機率罪成。他說，當時香港的國際形象只有暴力的一面，除了警察，不少示威者亦訴諸暴力，他作為政壇中人希望能「堅守崗位」，向國際表現出「尊重法治、反對暴力」才是港人主流想法，只因受不公平法例所限，整件事才需蒙受犯法風險。

已備閱讀大計 交託工作最費神

儘管如此，何坦然面對，更早早做好入獄的準備。患高血壓等長期病患的他，已找醫生寫了一張配藥藥單，好讓自己在監獄可準時服藥。他亦正計劃獄中的「閱讀大計」，打算趁機閱畢多本一直沒時間看的史哲書。而最耗費心神的，是交託自己的律師行，把工作慢慢轉由其他同事分擔。他形容「都幾頭痛，我手頭上也頗多案」，當中不少是涉及反修例示威的案件。