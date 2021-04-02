引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨

杜麗冰在判辭指出，終審法院在「黎智英案」已表明，《港區國安法》第42（2）條對保釋帶出更嚴格門檻要求，法庭必須先決定是否有充足理由相信，被告獲保釋後不會繼續實施危害國家安全行為，同時需審視所有相關事宜，包括可能實施的保釋條件及不會用作呈堂證據的材料。

接納控方觀點 伍有強烈政治聯繫

就伍健偉的個案，杜官引述律政司一方稱，伍除參與初選，亦有實現香港獨立和分裂的決心，加上伍有強烈政治聯繫及長期投身社運，認為法庭評估日後風險後，不應批出保釋。伍一方反駁，立法會選舉已無限期押後，伍再犯風險已不存在，縱有強烈政治聯繫等，亦不應與他會否干犯危害國安罪行風險混為一談，尤其國安法同時保障言論、集會和示威等自由，而港府和中聯辦早前就初選發出的警告，未有提供進一步理由，認為有關警告並不清晰。

杜官在判辭稱，法庭目前不會考慮控罪所涉爭論，現階段需評估被告保釋後會否繼續干犯危害國安的行為，觀乎律政司提供的文件，認為伍有「清晰的決心」實現香港獨立，法庭無充足理由相信伍獲保釋後不會繼續干犯危害國安行為，故批准律政司的覆核，撤回伍的保釋。

就黃碧雲獲保釋，杜官引述律政司一方稱，黃曾簽署初選提名表格，認為她串謀其他被告透過「35+初選」推行「攬炒」計劃。黃一方則爭議，從初選論壇片段可見，黃多次因不支持「攬炒」遭騷擾，她亦無簽署「墨落無悔堅定抗爭」聲明，觀乎黃多年立法會投票紀錄，黃多次支持政府議案，亦曾任監警會委員及中大校董，甚至今屆立法會延任，黃亦獲政府邀請留任。

黃碧雲無撐攬炒 鄭達鴻失影響力

官信兩人不危國安

至於鄭達鴻獲保釋，杜官引述律政司稱，「35+初選」目的為爭取立法會過半數議席，利用否決權迫使港府落實「五大訴求」及逼特首下台，鄭出席初選論壇時亦重申相同願望，並勝出初選；他其後交立法會選舉提名表格，選舉主任稱他請求外國干預香港落實國安法，裁定提名無效。鄭一方爭議，鄭與香港有緊密聯繫，亦向選舉主任表明會遵守國安法，加上他已退出公民黨，政治生涯短暫，現只是個「獨來獨往的人」，已無影響力，無法有效干犯危害國家安全行為。杜官稱，經考慮雙方陳辭及黃鄭二人背景，相信他們保釋後不會繼續干犯危害國安行為，准以原有條件保釋。

【案件編號：HCCP117、113、110/21】

明報記者

（35+大搜捕）