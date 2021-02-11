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港聞二

去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件

【明報專訊】海外正流行新型冠狀病毒的變種病毒株，本港自去年底起錄得151宗N501Y變種病毒株個案，過去一個月錄得79宗、佔整體46%，當中三成涉及菲律賓抵港外傭。昨增11宗輸入個案中，6宗驗出N501Y，包括3名外傭。有醫生建議當局收緊驗出變種病毒患者的出院條件，避免病毒流入社區。

外判中大化驗 短訊錯檢測日期

此外，衛生署昨公布，外判給中文大學化驗室處理88個病毒樣本，向市民及其醫生發出陰性結果的檢測日期出錯，事件不涉個人資料及私隱，亦沒影響檢測結果。受影響的市民會獲重發已更正短訊。當局會與中大檢視流程，避免再發生。

本港昨增13宗確診，包括11宗輸入個案，以及兩宗源頭不明的本地個案；初步確診逾10宗。輸入個案中，有8人為外傭，分別由菲律賓或印尼抵港；有6人驗出帶有N501Y變種病毒株，包括3名菲律賓到港的外傭。

由去年底起至昨，本港累計錄得151宗N501Y，其中71宗屬英國、20宗屬南非、5宗屬巴西，另有43宗待分類，以及12宗因病毒量少未能分類。由3月1日至昨日的32天，合共有79宗N501Y，佔整體46%；當中三成即24宗為外傭，全部由菲律賓抵港。

醫生指出院者糞便或具傳染性

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，部分患者出院後仍會驗出病毒陽性，當中或有部分免疫系統受壓抑的病人，活病毒可在體內存活較久，不排除糞便有活病毒及具傳染性。他建議，當局探討收緊驗出變異病毒株患者的出院條件，避免走漏病毒入社區。

梁子超表示，在同一寓所居住，相信難以避免傳播，建議外傭出院首14天注意個人衛生，包括佩戴口罩，使用廁所後即時清潔消毒。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，不少有長者或幼兒的家庭都擔心病毒流入家庭，甚至部分僱主被嚇怕，不敢聘請身處外地的外傭，身在本地的外傭愈來愈搶手。

此外，前日確診的兩宗源頭不明本地個案，昨轉為確診，分別為23歲天花裝修工，以及56歲灣仔金御海鮮酒家的樓面女工。食衛局長陳肇始昨呼籲，市民於復活節期間應保持個人衛生，期望令疫情盡快壓下來。

（疫情第四波）

相關字詞﹕外傭 梁子超 變種病毒株 新型冠狀病毒

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