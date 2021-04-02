港聞

港聞二

金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏

【明報專訊】政府表示，BioNTech藥廠調查後，認為封裝程序中的金屬環壓接出問題，在超低溫環境下疫苗膠質瓶塞彈性受影響，金屬環未能抓緊膠塞，令空氣可能滲入藥瓶內；藥廠認為，由於疫苗在超低溫環境儲存，受細菌污染風險低，效能應不受影響。衛生署長陳漢儀稱，藥廠已檢查過另一德國廠房Baxter包裝的疫苗，未出現同樣問題，會改以該廠包裝的疫苗供港。

陳漢儀引述藥廠的中期調查報告稱，批次210102疫苗瓶蓋出現瑕疵的根本原因，涉封裝程序中的金屬環壓接工序加上超低溫環境，她說，疫苗藥瓶有膠塞，膠塞外有金屬環，膠塞在攝氏負70度的超低溫環境下彈性受影響，若金屬環未能適當抓緊藥瓶，藥瓶的密封性會受影響，空氣可滲入藥瓶。到解凍疫苗時，在攝氏2至8度下藥瓶膠塞恢復彈性，重新密封，而隨着溫度上升，瓶內氣壓亦上升至超出正常情况，會導致滲漏或藥瓶脫開。

藥廠：超低溫下細菌污染風險低

陳又說，藥廠表示由於疫苗儲存在超低溫，受細菌污染風險很低，署方已就已抵港的兩批疫苗進行無菌測試和細菌內毒素測試，兩批都沒問題。至於會否影響疫苗成效，她稱疫苗的信使核糖核酸（mRNA）及脂質納米顆粒（Lipid Nanoparticle）的完整性不受影響，認為效能沒受影響。

今日將有新一批30萬劑BioNTech抵港，陳漢儀說，新一批疫苗及之後供港批次都由Baxter包裝，新一批疫苗運送來港前，已在廠房對1.5萬個藥瓶進行氣壓測試，沒出現問題，港府也會抽查。

另一批次同現包裝問題

此外，復星在港交所發公告稱，BioNTech確認210102批次小量瓶蓋有瑕疵，與超低溫運輸條件下的疫苗包裝有關，在同一場地灌裝的210104批次也有個別產品出現類似問題，疫苗的安全和有效性不受影響。

崔俊明：藥廠品質控制不嚴

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，事件是包裝過程中瓶蓋金屬環未被壓實，可透過調校設備等將金屬環壓得更緊，令膠塞即使在低溫影響彈性，金屬環仍能抓緊膠塞。他說，由於疫苗用乾冰運送，若運送途中有空氣滲入，主要是二氧化碳，不會令疫苗氧化而影響效用；若有細菌隨空氣滲入，由於細菌通常要在攝氏37度下放12小時才能大量繁殖，故疫苗受細菌污染風險較低。他又說，包裝屬製造過程一部分，藥廠在品質保證測試階段應要發現有關問題，事件反映藥廠品質控制測試做得不夠嚴謹。

（疫情第四波）

相關字詞﹕疫苗接種計劃 崔俊明 陳漢儀 BioNTech疫苗 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
麥當勞加價 超值套餐加1元
麥當勞加價 超值套餐加1元
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
大學收生2024年起均計兩選修科
大學收生2024年起均計兩選修科
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
在英港人准搭月底兩指定航班回港
在英港人准搭月底兩指定航班回港
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
4漢斬人搶車撞欄逃逸
4漢斬人搶車撞欄逃逸
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
尊子漫畫
尊子漫畫