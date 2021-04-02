下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針

此外，昨有5200人打首劑科興，1萬人打第二劑，累計466,300人已打首劑疫苗，54,000人已打兩劑科興。前日有兩人打針後送院，包括一名72歲女子打第二劑科興後，懷疑短暫性腦缺血，要留院觀察。

今30萬劑抵港 明早恢復預約

政府昨收到藥廠中期調查報告，稱事件是由於疫苗封裝程序中的金屬環壓接工序出問題，但認為疫苗沒品質和安全問題（見另稿）。藥廠會轉用沒發現類似問題的廠房Baxter包裝的疫苗供港，今日會有30萬劑抵港，政府決定下周一起恢復接種BioNTech疫苗，明早9時起重新開放預約。

公務員事務局長聶德權表示，在暫停接種的12日期間，原本有18.3萬人預約打針，當中3萬人預約打第二針，政府安排上述3萬人在4月5至10日補打第二針。原本預約打第一針者，政府亦會安排一個時段，據了解，他們或被安排在4月10日之後的時段打針。

聶德權說，受暫停接種影響的預約者今起會收到短訊通知打針日期，市民也可取消該時段另行預約，但他呼籲要打第二針者按政府安排時段接種，「預計在恢復接種復必泰疫苗初期，預約接種疫苗的情况可能會較為踴躍，市民若更改時間，有可能因為預約時段僧多粥少的關係，要延至稍後時間才能接種疫苗」。

原有批次封存 政府稱儲存空間足

聶又稱，尚待藥廠最終報告，原有批次疫苗仍會封存。被問新一批疫苗有30萬劑、只夠15萬人接種，會否不夠供應，聶說，政府會與藥廠聯絡，有需要時會額外供港。他未有正面回應中央冷凍倉的容量，僅稱有足夠空間儲存之前兩批次疫苗和新的30萬劑。

食物及衛生局長陳肇始表示，會和供應商復星跟進合約，一般原則是供應商要在不附加額外費用下更換產品。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，新一批疫苗僅30萬劑，或因封存的兩批疫苗佔用了冷凍倉，他建議藥廠授權政府銷毁之前兩批疫苗，或將原本兩批疫苗送走，而今次事件與藥廠製造過程有關，應由藥廠負責運輸費用。

明報記者

（疫情第四波）