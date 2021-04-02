港聞

港聞二

下周一復打復必泰 18.3萬人龍待清 暫停接種期間預約者 短訊通知打針

【明報專訊】BioNTech（復必泰）新型冠狀病毒疫苗部分供港批次出現樽蓋鬆脫等問題，結果暫停接種，料12日內有18.3萬人推遲打針。藥廠調查發現，疫苗瓶金屬環壓接出問題，今日會有德國另一廠房「Baxter」包裝的30萬劑疫苗抵港。政府決定下周一（5日）起恢復接種BioNTech，會為暫停接種期間已預約者安排新時段接種，其中要打第二劑者會獲安排4月5至10日打針。公務員事務局長聶德權表示，預計恢復接種初期「僧多粥少」，若市民取消政府預留的時段另約時間，或要較後時間才能打針。至於新一批30萬劑疫苗會否不夠供應，聶說政府與供應商有溝通，有需要時會有更多疫苗供港。

此外，昨有5200人打首劑科興，1萬人打第二劑，累計466,300人已打首劑疫苗，54,000人已打兩劑科興。前日有兩人打針後送院，包括一名72歲女子打第二劑科興後，懷疑短暫性腦缺血，要留院觀察。

今30萬劑抵港 明早恢復預約

政府昨收到藥廠中期調查報告，稱事件是由於疫苗封裝程序中的金屬環壓接工序出問題，但認為疫苗沒品質和安全問題（見另稿）。藥廠會轉用沒發現類似問題的廠房Baxter包裝的疫苗供港，今日會有30萬劑抵港，政府決定下周一起恢復接種BioNTech疫苗，明早9時起重新開放預約。

公務員事務局長聶德權表示，在暫停接種的12日期間，原本有18.3萬人預約打針，當中3萬人預約打第二針，政府安排上述3萬人在4月5至10日補打第二針。原本預約打第一針者，政府亦會安排一個時段，據了解，他們或被安排在4月10日之後的時段打針。

聶德權說，受暫停接種影響的預約者今起會收到短訊通知打針日期，市民也可取消該時段另行預約，但他呼籲要打第二針者按政府安排時段接種，「預計在恢復接種復必泰疫苗初期，預約接種疫苗的情况可能會較為踴躍，市民若更改時間，有可能因為預約時段僧多粥少的關係，要延至稍後時間才能接種疫苗」。

原有批次封存 政府稱儲存空間足

聶又稱，尚待藥廠最終報告，原有批次疫苗仍會封存。被問新一批疫苗有30萬劑、只夠15萬人接種，會否不夠供應，聶說，政府會與藥廠聯絡，有需要時會額外供港。他未有正面回應中央冷凍倉的容量，僅稱有足夠空間儲存之前兩批次疫苗和新的30萬劑。

食物及衛生局長陳肇始表示，會和供應商復星跟進合約，一般原則是供應商要在不附加額外費用下更換產品。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，新一批疫苗僅30萬劑，或因封存的兩批疫苗佔用了冷凍倉，他建議藥廠授權政府銷毁之前兩批疫苗，或將原本兩批疫苗送走，而今次事件與藥廠製造過程有關，應由藥廠負責運輸費用。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕疫苗護照 疫苗接種計劃 BioNTech疫苗 新冠疫苗 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
財困男斬妻自刎 兩子奪刀保命 IT生意周轉困難 一家租住黃埔兩死兩傷
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
專家：根源家庭失和 積聚仇恨情緒「核彈爆發」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
繼外婆：兄姊供辭矛盾 打女童力度「似搲痕」
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
67婦打工被騙投資失300萬 6人落網
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
鄧忍光：涉國安審查無抗辯機會 林鄭：國安處僅查「有懷疑」參選人
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
立會直選10區 港九新界擬「235」分區
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」
麥當勞加價 超值套餐加1元
麥當勞加價 超值套餐加1元
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄
大學收生2024年起均計兩選修科
大學收生2024年起均計兩選修科
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
中文DSE刪聽說卷 教師：需重新規劃6年課程
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
復修前導賞 重溫皇都戲院風貌
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
政府未交代巡查健身中心部門 陳肇始：一早處理了
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
金屬環未抓緊 膠塞低溫失彈性 空氣滲疫苗樽 解凍樽內氣壓上升致滲漏
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
去年底至今151宗變種 醫生倡收緊出院條件
在英港人准搭月底兩指定航班回港
在英港人准搭月底兩指定航班回港
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
五成人無用安心出行 六成半反對程式追蹤
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
引用黎智英案 保釋須充足理由不再危國安 撤保判辭：伍健偉有清晰決心實現港獨
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
否認屬「官派律師」 羅達雄律師樓：沒責任解畫
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
35+案主控楊美琪 署任刑檢專員
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
原邀巫堃泰 港台節目撤換嘉賓
4漢斬人搶車撞欄逃逸
4漢斬人搶車撞欄逃逸
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
何俊仁坦然準備入獄 「從無專政可千秋萬世」
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
維他命A加香薰 助新冠康復者尋回嗅覺
尊子漫畫
尊子漫畫