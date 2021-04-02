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港聞二

復修前導賞 重溫皇都戲院風貌

【明報專訊】獲評一級歷史建築、近70年歷史的北角皇都戲院，新世界發展去年投得業權後正做復修工程，戲院商場復修前，昨起舉辦為期一個月的《尋找你我他的皇都》歷史導賞活動，展出逾百件戲院相關舊物，包括舊戲票、戲橋。至於備受關注的天台「飛拱」，新世界稱需做更仔細的勘測工作，了解結構安全，才研究能否向公眾開放。

為配合導賞活動，商場入口設計成昔日的售票處，並重新佈置商場內空置的店舖，展示新世界3年多來蒐集到與皇都戲院相關舊物，包括不同年代的舊戲票票尾、1950年代的戲橋等，並罕有展出已故國際巨星李小龍遺作《死亡遊戲》的電影海報及節錄；亦透過戲院員工親人的口述歷史，重塑皇都戲院昔日風貌。

展逾百舊物 月中辦網上導賞

活動以私人活動形式舉行，由即日起至4月30日、早上10時至晚上8時開放，有興趣參加者需先成為新世界旗下「Culture for Tomorrow」會員，再於網上報名才有機會獲邀參與，每日參與人數上限約300，4月中起亦提供網上虛擬導賞。

飛拱開放否 需仔細勘探

至於天台「飛拱」桁架建築，今次將不開放。新世界發展文物項目主管楊頴賢指出，戲院員工本身都不常往天台，需做較仔細勘測，研究結構是否安全。活動完結後，新世界會關閉商場復修。至於會否拆除商場店舖，楊稱要待專業團隊審視對社會及歷史的重要，才決定保留什麼硬件及軟件。

商場內最後一間仍營業的店舖「輝煌洋服」，本月15日將離開扎根60多年的北角。65歲負責人曾先生稱對北角及皇都戲院很有感情，但無奈要接受現實。；他原打算結束經營，但部分熟客稱「你唔做唔得」，否則失去「打牙骹」的地方，決定遷舖至尖沙嘴。

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