港聞

港聞二

檢疫者可竹篙灣應考 倘封區優先檢測

【明報專訊】中學文憑試（DSE）本月底開考，教育局昨就須強制檢測或檢疫的學生公布特別安排，如考生須入住檢疫中心，可獲安排於竹篙灣檢疫中心檢疫並應考；而受「封區」影響的考生，則可優先檢測，並可於「解封」前離開前往試場，惟須在前往試場期間收到陰性檢測結果，才可進入試場如期應考。

解封前可離開 入試場須陰性

4月22日起，受「封區」影響的考生只要表明自己是應屆考生及證明翌日須應考，可以優先到臨時採樣站檢測。考生亦須通知考評局已接受強制檢測，如其「封區」處所與試場相距較遠，可要求調往鄰近試場應考。倘考生須在「解封」前前往試場，無論是否已取得檢測結果，指定人員在核實考生已接受檢測並記錄相關資料後，考生可獲准離開。

另外，4月9日起，考生若須強制檢疫，可表明為應屆考生及提交證明文件，並表明於檢疫中心應考的意願，便可獲安排在竹篙灣檢疫中心應考。

至於考試的詳細安排，考評局稱，所有試卷將於考試當日運送至竹篙灣檢疫中心，而每個獨立考室會安裝錄影設備。每科考試完結後，考生的答卷會放進膠袋密封，並在消毒後盡快掃描以網上評卷。若考生不願意在檢疫中心內應考，則可按既定機制向考評局申請成績評估，而在檢疫中心應考的考生「放榜」日子不變。

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