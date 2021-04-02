「新通識」減國際議題 聚焦國家發展 指中港內容重複 教師憂學生視野變窄

教育局致函全港中學，簡介高中4個核心科在9月落實的修訂課程，本報比對局方2月初發出的課程諮詢文件，發現「公民與社會發展科」（取代通識科的新科）學習內容有多項改動（見表）。該科三大主題之一的「互聯相依的當代世界」中，刪走「國際社會對環境問題的關注及行動」、「各國的研究和合作」等國際議題；而同一主題中關於本港及國家可持續發展及公共衛生的學習重點，則獲保留。

學習重點增「參與國務讓港具兩制優勢」

至於主題1「『 一國兩制』下的香港」，當局在「國家情况與國民身分認同」課題新增學習重點，稱香港特別行政區參與國家事務的裨益，包括「讓香港具備『 一國兩制』的優勢」。諮詢文件在該部分則僅稱本港受惠於「國家支持香港發展的政策」。

通識教育教師聯會前幹事羅潔玲認為，新科課程的國際議題比現時通識科少，舉例新科在公共衛生課題，有關國際的學習重點只涵蓋世衛，未提及其他國家的合作。羅認為主題3「互聯相依的當代世界」重提涉及本港和國家的內容，或與另外兩個主題重複，亦令學生視野變狹窄。

教師稱以往題目涉高階思維 如今「開倒車」

當局昨日亦公布「公民與社會發展科」評核大綱，中學文憑試（DSE）只設一卷，全部為「資料回應題」，當中擬設多項選擇題（MC）、短題目、短文章式問題等不同題型，有別於諮詢文件指明短題目及MC題佔考卷三成分數。考生有2小時答卷，較諮詢文件建議少15分鐘。

羅潔玲說，現時通識科設卷二「延伸回應題」，學生在該卷需推論、表述立場、引用例子等，涉高階思維，裝備學生成「準大學生」。新科公開試取消卷二，羅稱課程及考核都變簡單，形容是「開倒車」。

梁美芬關注師訓 稱通過考核才可教

立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬表示，距離新學年只餘半年，關注教師是否有足夠培訓，以掌握公民與社會發展科的內容，她認為教師要通過考核才可任教該科。梁美芬又稱，對新科在DSE採用短問答及MC題感失望，不同意以填鴨式教育及考核讓學生學習國情。