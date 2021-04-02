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港聞二

麥當勞加價 超值套餐加1元

【明報專訊】新冠病毒疫情下失業率攀升，但物價未必減。繼巴士獲准加價後，麥當勞昨亦宣布今日凌晨4時起部分食品加價，升幅約1.4%。其中大部分單點食品加0.5元，「超值早晨套餐」及「超值套餐」均加1元。

麥當勞補充，部分產品如11元魚柳包、12元豬柳蛋漢堡、25元6件麥樂雞、全部「醒晨超值選」均維持原價；其餘「超值選」如蘋果批、新地等加5毫，「超值套餐」如巨無霸餐則加1元。去年麥當勞加價幅度為2%。

吳衛東盼從商者體念基層

社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，不少基層市民要工作至晚上才下班，現在晚市10時後無堂食，不少餐廳早早關門，「就算有外賣價錢都不便宜。晚上可以24小時搵到熱食嘅餐廳幾乎只有麥當勞，接近係獨市」。他稱對草根階層而言，麥當勞算是最基本能負擔的餐廳，「五毫、一蚊對基層而言都係錢，捱貴租的人其實都不能選擇」。

巴士近期宣布加價，港鐵亦因取消優惠令票價上升。吳批評政府批准巴士加價，令市民百上加斤，盼從商者體念基層。他認為「小數怕長計」，又說部分基層已瀕臨欠租邊緣，「不能再節省了」，「我們敦促政府站在市民一邊，是否真的要一意孤行批准加價？有否落去探過基層，了解民生？」

麥當勞表示，新冠病毒疫情衝擊下，市民減少外出用餐，預期未來食肆經營環境仍充滿挑戰。此外，外地多個港口關閉，海運成本上升，預期貨運價格會持續高企一段時間。另外，麥當勞4月5至11日於其應用程式推出優惠，包括1元凍/熱港式奶茶（細）、12元煙燻麥炸雞配中汽水、19元雙層洋葱牛蛋包配中汽水。

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