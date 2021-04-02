港聞

港聞二

美領事：港新選舉制屬「巨大倒退」

【明報專訊】中央出手修改本港選舉制度，引起國際關注。美國駐香港及澳門總領事史墨客（Hanscom Smith）昨表示，新選舉制度一旦實施，將不會得出有意義的民主結果，亦不能產生可反映港人意願的代表。他認為，新選舉制度本質上已被操控，是「巨大的倒退」，美國會考慮所有手段回應，但未有提及具體細節。

回應美國港政策法報告

港府：干涉內政 抹黑國安法

美國國務卿布林肯日前向國會提交年度《香港政策法》報告，稱中國持續損害香港原有高度自治，繼續暫停給予香港特殊待遇。港府昨晚發稿稱強烈反對報告內的言論，批評美國政府所謂的《香港政策法》和「制裁」是以人權、民主和自治為藉口，直接干涉中國內政。發言人形容報告抹黑《港區國安法》，「對於報告似乎意指某種政治背景的人應不受法律制裁，我們感到震驚」，強調無人有特權可犯法而不用面對法律後果。

史墨客昨接受訪問，提及有留意本港選舉制度出現重大修改，其中參選人將以定義不清（ill-defined）的「愛國者」作為篩選，未來的選舉不會得出有意義的民主結果，亦不能產生可反映港人意願的代表。他說新選舉制度本質上已被操控（essentially rigged），不能容納不被北京接納的聲音，稱新制度是「巨大的倒退（enormous step backwards）」，亦違反《中英聯合聲明》的承諾。

史墨客：「愛國」不能由上而下立法規定

史墨客向本報投稿進一步說，「民主並不容易，亦非完美，但沒有其他替代方案可在保持權利與自由的同時，又做到繁榮及穩定」，強調「愛國」不能由上而下立法規定，群眾的恐懼並非有效的管治基礎。

史墨客稱，美方對於香港自治持續受到衝擊，會考慮所有手段回應，目的是「加諸代價」，但他沒提及細節。

8．18流水集會民主派罪成

稱和平集會權利受脅迫

8．18流水式集會案，多名民主派被告昨被判罪成，史墨客於訪問表示，對和平集會者遭判罪成感極大憂慮，亦不幸與《香港政策法報告》所形容趨勢一樣，即以往港人可和平自由表達政見及異議，這些權利如今遭攻擊及脅迫。

另外，中央政府去年9月起，規定美國駐港外交官須獲中國外交部駐香港特派員公署批准，才可與香港及內地官員、公私營教育機構和社團組織會面。史墨客表示，他與團隊會繼續與不同立場的人會面，履行外交官的責任。不過，他說港區國安法去年實施，不少泛民陣營人士因怕被指控「勾結外國勢力」，對會面卻步，「是非常可悲的發展（very sad development）」。

史墨客重申，反對任何關於美國參與香港政治動盪的指控；他在投稿中亦表示，港府無力或不願解決公眾憂慮才是2019年發生反修例運動的主因。

史墨客全文（英文）

（新選舉制）

相關字詞﹕香港政策法 修改香港選舉制度 美國駐港總領事 美國駐港澳總領事館 史墨客

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