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港聞二

教育界當然選委 大學校長校董主席佔11席

【明報專訊】全國人大常委會修改《基本法》附件一、二，選委會多個專業界別由個人票改為團體票及當然選委，教育局長楊潤雄與教育界會面講解，教聯會主席黃錦良引述，教育界選委30席中，11席當然選委來自大學校長或校董會主席、5席來自教育團體，但未說明來自什麼團體。

楊潤雄昨見教育團體 教協未獲邀

教育界選委30席中，16席為當然選委、14席為團體票選出。楊潤雄昨與中小幼等議會及校長會，及部分教育團體代表會面，但教協不獲邀請。黃錦良會後引述楊潤雄說，該16席當然選委中，11席是大學校長或校董會主席，5席來自教育團體。至於團體票產生的14席，他冀當局盡快公布是以學校、辦學團體抑或教育團體為單位。

5席屬教育團體 未提名單

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光於立法會小組委員會稱，大原則是專業界別一半由選舉產生、另一半由提名及當然委員產生，但教育界較特別，因香港有11間大學、5個較主要及大型的辦學團體，不能刪去其中一個。

多名司局長亦會見相關界別人士，講解修改選舉制度事宜。商務及經濟發展局長邱騰華昨與香港工業總會代表會面，工總所屬的工業界（第一）原佔選委會18席，新制度下減少一席，工商金融界另劃出15席新增「中小企業界」。工總主席葉中賢表示，中小企業在港工商界佔重要席位，認為均衡發聲對整個業界更理想。

財政司長陳茂波昨先後會見總商會、會計界代表，立法會商界（第一）議員、經民聯林健鋒稱，會上關注多個問題，包括少數民族「愛國」的定義、落實選舉制度後香港的經濟發展方向等。

（新選舉制）

相關字詞﹕選舉制度 邱騰華 中小企 楊潤雄 基本法 陳茂波

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